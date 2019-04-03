影／助我國精準醫療發展 食藥署今起列冊LDTS

2019-04-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國內外積極推展「個人化醫療」即「精準醫療」，過去罹患癌症的患者用藥普遍一致，隨著醫療進步，發現每人恐因基因的不同使投藥有不同的效果，為提升治癒率，用藥前額外檢驗基因成最新趨勢，不過，各醫院若要替每位病人「客製化」恐量能不足，發展出委外檢驗的模式，過去則由醫院自行確定委外實驗室品質，從今起，衛福部食藥署宣布可協助檢驗並列冊管理。

馬偕醫院病理科主治醫師陳冀寬表示，多數的精準醫療檢驗，都是由醫院實驗室自行建立分子檢驗方法，協助患者做一檢測確定，院內自行做的檢驗方式開發，已行之有年，被稱為「LDTS」（Laboratory Developed Tests and Services）。

他解釋過去為何會發展LDTS，主要是有些新興傳染病、罕病或是癌症，來得又快又急，醫院必須要快速確定該病患是否有罹患該疾病，醫院內的實驗室就會快速在幾天內研發出如何確定疾病的方式，由於過去的檢驗或是診斷方法，都是由食藥署先認證後，才能在臨床上使用，不過因應這類又快又急的疾病確認，政府則是尊重醫院的研發結果，最後才發展出所謂的LDTS。

不過，隨著需求日漸增加，過去僅針對零星的新興傳染病或是罕病等，醫院內實驗室一年大約只會啟動1到2次，後續發展出委託外頭實驗室協助的方式，委外的部分並非是全部委外，而是像是檢體基因的萃取、分析、最後產生的大量數據，疾病的判讀等仍是要回到醫院，由醫師判讀。

為了確定實驗室的品質，過去一直都是醫院端進行認證，陳冀寬說，每次認證的程序繁瑣，從院內的品質小組先前往評估、專家委員會審查、醫院內部再次審核、最後經過一連串程序才可能取得合格認證，短則半年、長則一年。

食藥署風管組副組長遲蘭慧說，近年由於精準醫療的發展，未來委外實驗室的機會會愈來愈多，目前初估非醫院所屬實驗室就有30多家，從業人員約1500人左右，各界開始希望政府能擔任認證實驗室的角色，幫助醫院減少審查的人力以及時間，去年年底公告「精準醫療分子檢驗實驗室」列冊登錄管理，經辦法內容陸續頒布後。