肝癌納入免疫療法給付 專家認為標準過於嚴格

2019-04-03 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



早期公共衛生欠佳，肝炎為國病，長期以來，肝癌死亡人數眾多，始終位居癌症死因前三名，從這個月起，健保給付免疫治療上路，肝癌也在其中，申請癌友眾多，僅次於肺癌。儘管這措施被視為健保德政，但臨床醫師卻認為，給付標準嚴苛，似乎有點管太多。

根據健保署上午最新統計資料，本周一正式開放，截至當天上午共323件上傳資料，其中227件取得號碼牌，以肺癌人數最多81人，其次為肝癌52人、黑色素瘤31人、胃癌24人、腎癌17人、泌尿道癌16人及頭頸癌4人、淋巴癌2人。

陽明大學醫學院教授、北榮腫瘤醫學部主任趙毅指出，肝癌種類很多，灣癌症登記資料顯示，民國105年共新增肝癌患者1萬1075人，八成八屬於肝細胞癌，這次健保補助肝癌免疫療法適應症為晚期肝細胞癌，但並非每個晚期肝細胞癌患者都能申請免疫療法給付。

依照規定，必須先做了三次肝動脈栓塞化學療法失敗，再使用標靶藥物後也無效，才符合申請資格。趙毅說，「這標準過於嚴苛」，對於許多癌友來說，相當不公平，很多人在第一關就被刷下來，因為在確診時，癌細胞已經擴散出去，不能接受栓塞，而這群病況較差的癌友沒了與死神一搏的機會。

臨床顯示，約三分之一肝癌患者確診時已經無法接受栓塞，估計每年至少3000多名肝癌患者被排除在免疫療法給付之外，趙毅說，健保署似乎管太多、太嚴，就像權威傳統家長主導孩子婚事，連女生以前交過幾個男朋友都要過問。呼籲健保署，適度放寬給付標準。

對此，健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，世界各國對於免疫療法，在肝癌部分都採取以二期臨床試驗資料核准上市 ，亦即在肝癌治療之有效性及安全性，還需要後續臨床數據加以確認。站在健保立場，必須採取更謹慎立場，嚴格把關。未來健保署每三個月評估一次，由專家審閱國內外相關臨床資料，來決定免疫給付是否放寬或緊縮。