影／緬甸女童先天眼耳臉部異常 來台變臉謝台灣

2019-04-03 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



來自緬甸的12歲女童小勒，從小就因眼、耳、脊椎發育不全，出現眼睛斜視、散光高達750度，耳朵畸型、下巴往後縮，更出現睡眠呼吸中止症等情形；經中國醫藥大學附設醫院國際醫療團隊與民間企業的國際醫療援助下，跨國來台接受臉部、右耳、視力等重建，並完成階段性治療，小勒返國前開心接受眾人祝福，感念的以中文說「謝謝台灣，謝謝大家」，還害羞的比了個愛心手勢。

收治小勒的中國附醫國際醫療中心院長陳宏基表示，小勒罹患的是罕見疾病「眼、耳、脊椎發育異常症候群」，屬基因及染色體異常，發生率約五萬分之一；小勒右眼有類上皮囊腫，會拉扯角膜曲度改變，因此閃光逾700度，並引發弱視，視力僅0.1；另外，耳朵出現小耳症，右半邊臉也出現萎縮情形，牙齒也有蛀牙。

為治療小勒多種症狀，陳宏基說，他組成院內跨專科(眼科、牙科、耳鼻喉科、神經外科、整形外科等)醫療團隊，展開三階段治療計畫。先由眼科主任林慧茹改善小勒視力模糊、散光與斜視問題，術後視力度數由0.1進步到0.7；散光也降到500度，目前視力恢復良好；牙科醫師則修補小勒蛀牙部分；他則接手耳臉部分，取小勒自身肋骨與自體脂肪，來重建右耳耳廓及先補足半邊臉萎縮問題，經數次手術後，臉部與右耳耳廓變得美麗。

陳宏基指出，因第三階段右下頷骨與咬合矯正手術工程浩大，並考量約15歲發育較為完整後再動，因此預計兩年半後小勒15歲時，再交由牙醫部陳遠謙主任進行；而小勒今年10月時也會回診，檢視其後續狀況。