改善孩子躁動不專心 學會：地中海飲食有幫助

2019-04-03 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



改善孩子躁動不專心，地中海飲食有幫助。圖／台灣營養精神醫學研究學會提供 分享 facebook 孩子的精神情緒問題，可能跟飲食內容有關。台灣營養精神醫學研究學會選在兒童節前夕進行衛教，指出飲食攝取較多致發炎的物質，像是較高比例的油炸物、精緻糖、碳酸飲料與加工食品，可能影響大腦原有的神經保護功能，進而影響精神、情緒，並提升罹患精神疾病的風險；若要改善這樣的狀況，地中海飲食有幫助。

台灣營養精神醫學研究學會秘書長張蕙芝說，細胞膜由許多脂肪酸組成，當飲食攝取較多致發炎的物質，就可能破壞細胞、造成全身性的發炎反應，影響大腦的神經保護功能，提升精神情緒問題以及精神疾病的發生風險。就有研究顯示，注意力不足過動症（ADHD）的孩子血液中往往有較低比例的脂肪酸Omega-3，反映他們平日攝取較高比例導致發炎的油脂。

張蕙芝說，Omega6是促發炎的脂肪酸，常見於大豆油、花生油、玉米油等；Omega9與Omega3則有助抗發炎，前者可從橄欖油、苦茶油等植物油取得，後者則得透過魚類取得，日常生活中可斟酌不同油類的比例。研究顯示，過去人類血液中的Omega3與Omega6的比例相近，但近來歐美國家人們的比例攀升到1：16至1：20，與近年情緒疾病、憂鬱症人數攀升的情形相呼應。

要治療精神疾病，除了依循醫囑服藥、接受非藥物治療，日常飲食也是值得重視的一環。中國醫藥大學附設醫院兒童心智科主治醫師張倍禎說，地中海周圍國家傳統的飲食內容強調多蔬菜、堅果、辛香植物、五穀類、魚類海鮮貝類與優格、發酵類食物等對腸道健康的好菌，並減少使用促發炎的油脂。研究證實，這樣的飲食模式能減少發炎反應，對注意力缺損、過動症、憂鬱症、阿茲海默症等大腦精神疾病的改善都有幫助。

馬偕醫院精神醫學部資深主治醫師臧汝芬說，要改善孩子的精神情緒問題，父母用心陪伴是關鍵。父母應為孩子的治療、飲食、學習、生活作息作適當的安排，並增加親子相處時間，才能有效與孩子一同培養健康的生活模式。