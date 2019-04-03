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不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

顧肚子、娛樂海釣怎開放？唐鳳邀齊3方 今討論砲聲隆隆

2019-04-03 11:14聯合報 記者游明煌╱即時報導

針對釣友提案「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，行政院接見釣魚團體後，擬在2個月內全台漁港或商港劃定50處區域可合法釣魚，但基層漁會串聯反對，漁民也反彈。行政院政務委員唐鳳今天上午在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，漁民群起反對。唐鳳說，因牽涉人數上看240萬，希望在釣友需求、漁民作業，與管理之間找出平衡點。

今天八斗子漁港仍有不少釣客，現場一名釣客說，在漁港釣魚比較安全，他們並沒有阻礙航道，不知漁會在反對什麼，漁港又不是只有漁民可用，「要再多開放很好啊，早就要開放了」。但港邊一位漁民說，釣客很多都不在指定開放區釣魚，造成漁民作業困擾，平時也沒有人管，再開放只是製造混亂。

行政院副院長陳其邁3月20日接見全國各大釣魚協會等社團前來陳情時，指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域可合法釣魚。

上午全國各漁會、漁民出席踴躍，11點多開始討論，但分成兩個地點討論，多名漁會總幹事表達反對全面開放，漁民砲聲隆隆表示不應開放影響漁民作業。

唐鳳說，過去十幾年不是沒有討論過，但這次很希望有些不一樣：多一點實質進展、也多一點相互理解，希望大家提意見，找出管理規範。50處不—定在漁港内，可能在商港或其他地方。

唐鳳在臉書附上預告影片，她說，感謝釣友、基隆區漁會，以及漁業署的協助能夠完成這讓更多朋友可以快速了解這個議題的來龍去脈，會議也會全程直播，也公布直播網址： https://live.pdis.tw/

就行政院要全國開放50處海釣，各地漁會串聯反對全面開放，新北市金山區漁會3月22日召開漁會代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民強烈反對漁港內開放垂釣，最後做出決議「堅決禁止開放漁港垂釣」，呈陳報漁業署及立法院備查。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，他不反對開放，但是要怎麼管理？現在全國已有18個開放的釣區，釣客有沒有辦法自主管理，如果大家都遵守秩序，開放不是問題，但現在「這18個都管不好，開放再多只是災難」。他主張八斗子漁港紅燈和綠燈兩個釣魚區，給漁業團結自主管理看看。

漁業署指全國有222個漁港，其中9個是中央主管，其餘是地方主管，希望開放垂釣未來能在不影響漁船作業、釣客也可以垂釣，讓政府、釣客、漁船作業找出三贏的方式開放。

據指出，行政院要劃定50個區域的漁港或商港，是指50處位於漁港或商港的區域，同一個漁港或商港可能有好幾處劃定，以八斗子漁港為例，目前就已有3處開放海釣，非50個漁港或商港全面開放海釣。

顧肚子、娛樂海釣怎開放?唐鳳邀齊3方 ，今討論找平衡。記者游明煌/攝影
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顧肚子、娛樂海釣怎開放?唐鳳邀齊3方，今討論找平衡。記者游明煌/攝影
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顧肚子、娛樂海釣怎開放?唐鳳邀齊3方， 今討論找平衡。記者游明煌/攝影
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顧肚子、娛樂海釣怎開放?唐鳳邀齊3方 ，今討論找平衡。記者游明煌/攝影
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漁民行政院唐鳳
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