清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局說，清明節連假天氣一天比一天溫暖。本報資料照片 分享 facebook 清明節連續四天假期，天氣一天比一天溫暖。中央氣象局說，假期前兩天水氣較多，東半部地區、北部地區及中南部山區有零星短暫陣雨，出門記得備傘；後兩天僅剩東半部地區及西半部山區有陣雨。四天連假全台氣溫逐漸回升，北部最高溫27度、中南部30度上下，不過早晚仍偏涼要注意保暖。

氣象局預報員劉沛滕表示，清明連假四天天氣大致穩定，明後兩天有一道鋒面接近台灣北部海面，東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區雲多偶爾有雨，中南部地區大致為多雲到晴，僅山區有零星短暫陣雨，但範圍跟雨勢都不大。

連假後兩天天氣更好。劉沛滕說，周六及周日只有東半部地區及西半部山區有局部陣雨，趁連假出門爬山的民眾，要記得穿雨衣或是攜帶雨傘以免淋雨。

劉沛滕表示，連假四天氣溫一天比一天溫暖，明天及周五北部地區最高溫約25度，中部地區高溫27度至28度，南部地區高溫29度。周六及周日北部地區高溫爬升到27度，中部地區30度，南部地區更可飆破31度。東半部地區溫度變化不大，都在27度左右。

劉沛滕說，連假白天天氣較熱，但各地早晚仍有些涼意，低溫約19度至21度，雖然不至於很冷，但仍要攜帶薄外套備用。

劉沛滕提醒，明起至下周二金門、馬祖、澎湖及西半部地區，容易出現局部霧或低雲影響能見度，行車用路須注意安全，旅客往返離島也要留意航班資訊。