卵巢沾黏 子宮內膜異位症惹禍

2019-04-03 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



一名25歲女性，飽受嚴重經痛所苦，求診後發現是子宮內膜異位症，因子宮內膜細胞移位，使兩邊卵巢各長出6公分以上的巧克力囊腫，並沾黏導致嚴重經痛；之後雖經手術清除病灶，但半年後再度復發，醫師考量患者未來有生育需求，治療讓經痛明顯緩解，改善生活品質。

台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞表示，子宮內膜異位症是育齡女性常見的疾病，為子宮內膜生長在子宮以外的地方，依其生長的地方會造成各種疾病。如在卵巢便會形成巧克力囊腫，在骨盆腔內則會讓器官沾黏導致不孕，常見症狀是經痛、經血變多及月經周期不規則等；另外，子宮內膜異位症每年新增約5萬名病例，平均年齡為25至45歲，約每十位女性中就有一人。

曾啟瑞說，據研究顯示，不孕症女性同時罹患子宮內膜異位症者占25%，顯見其對婦女健康的威脅性；然而，多數女性易忽略經痛、腹瀉等症狀帶來的警訊，飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知。

收治該患者的台大新竹分院婦產部主任童寶玲指出，該患者長期飽受子宮內膜異位症所苦，且囊腫過大沾黏成一大塊，導致嚴重經痛，後治療經痛明顯緩解。

童寶玲說，目前在治療子宮內膜異位症上，以緩解疼痛為主，使有懷孕需求女性仍有排卵功能，並達到不需手術或延後手術的目標；此外，女性若懷疑有子宮內膜異位症，臨床上可以內診、抽血、超音波等檢查來進一步確定，以了解病情的嚴重程度。