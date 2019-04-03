清明連假首日六大地雷路段 行車時間最高5倍

2019-04-03 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



明天開始就是清明節四天連續假期，交通部高速公路局預估，明天上午國道就會出現南向返鄉掃墓車潮，其中有六大地雷路段，行車時間最高可達平常五倍。

交通部長林佳龍今天在立法院交通委員會報告清明疏運措施，為了避免國道車禍引發塞車，希望交通事故可在20分鐘排除；國5有先天道路容量限制，一定會塞，只是透過後天管理手段改善，也需要用路人善用資訊避開易塞路段。至於疏運必考題台北高雄可幾小時到達？林佳龍說，不預設數字，只要做好配套，相信可在接受時間內到達。

以往清明連假交通量僅次於春節，去年清明連假更被譽為史上最塞，國道用路人怨聲不斷。今年清明連假比去年少一天，高公局預估頭兩天以南下車流為主，後兩天集中北上車流。

明天國道有六大地雷路段，國1部分，上午7時至下午3時，楊梅至新竹系統行車時間為平日5倍；上午9時至下午4時，彰化系統至埔鹽系統行車時間為3倍。

國3部分，上午7時至中午12時三鶯至關西、上午9時至中午12時烏日至霧峰，行車時間都是平日4倍；中午12時至晚上6時，竹南至大甲行車時間為3倍。

國5塞車時間最長，南港系統至坪林路段從上午6時一路塞至下午4時，行車時間更為平常5倍。

連假四天國道都採單一費率，每天凌晨0時至清晨5時暫停收費，收假日暫停收費措施延長到上午10時，盼有效分流。

明天上午7時至中午12時實施高乘載管制，包括國1內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道、國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道。