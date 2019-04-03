除了哆啦A夢 Paul & Joe母親節檔期必搶糖瓷底妝、貓咪唇膏超好入手

哆啦A夢限量組 圖／Paul & Joe提供 分享 facebook

母親節檔期必搶化妝保養品，今年最夯必搶話題就是Paul & Joe在4月3日全台首賣的哆啦A夢聯名商品，但其實報給內行人知道，Paul & Joe母親節更值得搶的，就是「糖瓷底妝」與「貓咪唇膏」的超優特惠組，跟著哆啦A夢一起入手，可愛與美麗兼具，今年就是超完美啦！

糖瓷底妝系列是Paul & Joe超強的明星商品，「糖瓷隔離乳」系列含獨家秘密香檳金珠光因子與橙花精露，打造自然有光澤、容光煥發的肌底。搭配含80%水分子基底精華的「糖瓷親肌水凝粉餅Ｎ」，保溼同時修飾肌膚瑕疵，呈現完美無瑕、飽滿透亮的妝容。這系列絕對是妳的必買名單。母親節優惠組平均下殺7.3折～8折，比起平常不打折，母親節一次入手完美糖瓷底妝系列，才是最厲害的買手。

Paul & Joe糖瓷隔離水凝粉餅：糖瓷絲潤/防曬隔離乳30ml、糖瓷親肌水凝粉餅蕊N SPF25 PA++ 12g、糖瓷親肌水凝粉餅盒、糖瓷防曬隔離乳S02 10ml，原價3,620、特價2,650。 圖／Paul & Joe提供 分享 facebook

若想要掐出水般的雙頰，就來看看Paul & Joe剛上市的巴黎訂製水凝頰彩吧！呈現完美無瑕的輕透水潤感，能夠在肌膚上，形成色彩均勻的色澤薄膜。質地延展性好，顏色堆疊時，不會有結塊的問題，一口氣出了5個顏色，想必可以創造出自己的漸層感、不同的色澤感，讓妳呈現可口水潤的 JUICY 水果肌。

最後是貓奴們最愛的Paul & Joe貓咪護唇膏系列，母親節特別推出85折的優惠組，一口氣帶回3隻貓咪護唇膏+1隻唇膏，還有2款限量唇膏盒，實在必搶！偷偷告訴妳，Paul & Joe在五月還將推出「叢林小貓」的眼影、唇膏與指甲油，到時候貓奴又要瘋狂囉！

最後還是別忘了，Paul & Joe與哆啦A新品限量組，內含限量唇膏、限量隔離蜜粉餅組、限量護唇膏與粉紫貓抱枕，原價4,300元，特價3,400元，堪稱史上最難搶的特惠組啊！

還有還有各式各樣的滿額禮，也千萬不要錯過！粉絲一定要做足功課，消費滿3,500元贈西洋菊保溫玻璃水瓶、滿6,000元即贈花園小貓珠扣包+迷你洗卸組。

Paul & Joe水凝粉餅頰彩組：糖瓷親肌水凝粉餅蕊N SPF25 PA++ 12g x 2

巴黎訂製水凝頰彩，原價3,500、特價2,980。 圖／Paul & Joe提供 分享 facebook

檔期資訊

台中廣三SOGO百貨：3/20 - 5/13

台北SOGO忠孝館：4/3 - 5/12

新光三越信義新天地A11：4/3 - 5/12

新光三越台北站前店：4/3 - 5/12

高雄統一時代百貨：4/4 - 5/15

高雄遠東SOGO百貨：4/4 - 5/12