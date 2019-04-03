一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19 聯合新聞網 文章提供／遠見



台灣有好山好水、豐富的美食文化和人文傳統的瑰麗，得天獨厚的地貌和城市風情，更勾勒這小島引人入勝的旅遊魅力。對許多外國觀光客來說，台灣不僅方便、自在，就連那熱情的人情味，也令人有賓至如歸的感受。

來自歐洲捷克（Czech）的知名旅遊部落客維若妮卡（Veronika），不僅多次造訪台灣，她還在她的旅遊專站上，大力讚歎台灣的好。

她說，「去過那麼多國家，很多人會問我最喜歡的目的地，或我推薦他們應該去哪裡，我的答案總是一樣──就去台灣玩吧！」

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大部分人聽到我這樣的回答，他們首先都大感訝異，「他們是都聽過台灣，但納悶台灣這樣一個小島怎麼會成為最推薦的地方？」特別是你有其他更多選擇的時候。

有鑑於此，維若妮卡特別撰文推薦給任何想去台灣或已經在台灣的朋友，「山脈、峽谷、海灘和美食，這個令人愉快的島嶼擁有一切。」

1、風景

台灣的絕美風景絕對是無庸置疑的，加上山林密布，轉個彎都能夠欣賞綠色的大自然風情。就連在首都台北市，陽明山國家公園只要驅車半小時內便可抵達，賞花、泡溫泉、登山，非常值得細細體會。

此外，往南一點走，中部有非常多令人印象深刻的大山大水，而到了台灣最南端的墾丁，更以潔白的沙灘聞名。

2、多元精采的慶典

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隨著各地文化的不同和季節的改變，獨一無二的慶典氛圍也隨著歷史的流淌有著別具風味的感動。維若妮卡特別推薦大家應該要在這些時節造訪，一定難以忘懷。

像是1、2月的元宵節，平溪天空數千個冉冉上升的天燈非常夢幻；3、4月的大家媽祖繞境，是民間傳統最重要的信仰；5、6月的端午節，龍舟比賽十分熱烈；7、8月的台東熱氣球節，五顏六色的繽紛十分美麗。

3、精彩的原住民文化

目前台灣共有16個官方認可的原住民族，包含阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族（達悟族）、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族與卡那卡那富族。

這些族群最早的根源，比漢族人口移入台灣時要早得多，雖然總人口數僅占台灣的2％，但豐富的道地特色成了最不能錯過的美麗，特別是在日月潭，絕對是體會原住民文化最棒的地方。

4、花東的美令人讚歎

維若妮卡說，在台灣的2300萬人口中，有一大部分的人居住在西海岸，這讓東部始終還保有原始和野生的韻味，對她而言，東海岸絕對是台灣最美麗的一部分。

從太魯閣國家公園的峽谷景致、令人驚豔的地形，到清水斷崖鬼斧神工的海岸線落差、花東縱谷單車旅行的愜意、慕谷慕魚如寶石般的水色，這種種的美，是此生不能錯過的夢幻。

5、神祕的離島之美

台灣雖然是一座島嶼，但它周邊的許多離島更是有獨一無二的特色，在尚未有大規模旅遊活動破壞的同時，它們還保有遺世獨立的清閒，像是在綠島有全世界僅三處擁有的海底溫泉之一；蘭嶼的石板屋保留了在地極致之美；金門和馬祖有著濃烈的戰地風情；而若想要享受日光浴和水上活動，澎湖是個絕佳的選擇。

6、登山旅行天堂

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台灣是個美麗的登山旅遊天堂，山脈就佔盡全國2／3的地形，更有標高3952公尺的玉山、3886公尺的雪山，甚至初學者也能到開車易達、標高3422公尺的合歡山──居高臨下的風景視野非常夢幻，更能深深陶醉其中。

也許這正是許多台灣的登山步道，都能見到非常多外國觀光客朝聖的原因，特別是在山中露營，維若妮卡分享，那是她在台灣最好的經歷之一。

7、台灣食物很美味

台灣的夜市十分有名，而且每一個夜市都有各自不同的特色，漫步其中，不僅各式美味能令人嚐遍，最有在地文化的澎湃，也往往唯有在夜市中能體會得到。

她推薦許多來台必吃的美食，包括芒果冰、臭豆腐、牛肉麵、滷肉飯、蔥油餅等，相信讓人愛不釋手！

8、大台北的都市魅力

如果確定到台灣卻不知道該遊歷哪些城市，台北絕對是最無庸置疑的選擇。維若妮卡推薦了到台北絕對不能錯過的景點，像是象山美景、台北101、故宮、中正紀念堂、龍山寺、木柵與貓空等。

9、台灣人

維若妮卡強調，她去過全世界30多個國家，從未見過比台灣更好的人情味，他們總是提供各種不同的幫助，和樂於與外國人交談。

「你會發現他們非常害羞，但其實大部分的人都說一口不錯的英語，只需要慢慢地溝通並鼓勵對方。如果你在台灣停留一段時間，很有可能會在那邊結交非常好的朋友。」

10、溫泉超級棒

「台灣人非常熱愛溫泉，有些人甚至會每天都去泡！」她分享，離都市最近的北投溫泉離台北不遠，搭個捷運就能輕鬆抵達；你也能到陽明山國家公園泡溫泉，有著截然不同的韻味──泡溫泉非常舒服，是一定要體驗的滋味。

（作者／魯皓平 攝影／魯皓平 本文出自2019.4.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）