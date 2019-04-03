設罷工預告期？ 林佳龍：應兼顧勞動及大眾權益

2019-04-03 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年春節華航機師發動罷工，交通部長林佳龍事後拋出在民航法中設立罷工預告期的想法。林佳龍今天說，各界現在對「預告」的認知不同，但作為交通部長，他認為預告期應該要兼顧勞動權跟社會大眾的平衡。

立委趙正宇今天在立法院交通委員會質詢表示，罷工是勞工最重要手段，可是大眾利益也有知的權益，兩者取捨要拿捏。林佳龍說，現在對於「預告」各界認知不同。趙正宇說，有些人認為協商或投票就是預告，可是協商是幾天前協商？林佳龍說，勞動法不夠完備，就算投票過了以後取得權益，也可以1年、2年、3年再罷工，沒有時間限定。

「我支持罷工，勞工非常辛苦、資方很強硬」，但趙正宇說，投票有無時間限定，比如1月投票選總統有規定上午8時至下午5時左右，但罷工沒有，有外界認為罷工應該幾天前告知主管機關，否則對旅客權益影響很大。資方、勞方、民眾要取得平衡。