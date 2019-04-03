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好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時52分，發生芮氏規模5.6有感地震，震央在台東縣延平鄉，地震深度10公里。

各地最大震度：高4屏4嘉4東3南3花3雲3投3中3彰2澎2苗2宜2竹2北2桃1。

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