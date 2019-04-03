立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部前天公布高鐵最新基本費率，經計算台北高雄最多可漲至1560元，今天多名立委質詢高鐵是否要漲價。交通部長林家龍數次掛保證「高鐵回報沒有漲價打算」，但立委說，高鐵是很多旅客的必要交通工具，政府過去也挹注300億元，但高鐵最近已經逐漸取消優惠，讓人無法忍受。林佳龍也說，高鐵應該提供付得起的票價。

李昆澤說，「高鐵不要得意忘形，像被寵壞的孩子，高鐵在交通部跟納稅人支持經過特許延長35年、泛公股挹注300億資金，在經營上得到很大的紓解，營運狀況也提升」，高鐵應該努力的是提升旅客保障跟安全，「如果高鐵膽敢漲價、得意忘形，交通部要負最大責任」。

林佳龍表示同意李昆澤，高鐵應該提供便捷、安全、付得起的票價，政策性支持之下泛公股占多數，但有些過去留下的運作模式還在磨合當中。

李昆澤說，高鐵去年盈餘106億，市場沒有第二家高鐵，每個月有500萬人次的旅客，高鐵近期已經將優惠逐漸抽離，「這是我很不能忍受的」。