連假帶毛小孩出門 北市有5處運動公園及狗狗活動區設施

2019-04-03 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



毛寶貝窩在家裡發霉悶壞了，台北市除現有公園綠地可供飼主繫鏈遛毛孩外，特別設置五處運動公園及公園狗活動區設施，也是毛孩減肥練肌肉與放風玩耍的安全互動場地，七路「台北市狗狗友善公車」連假期間每日三班次開放飼主免提籠帶狗狗搭乘前往各狗運動公園及活動區。

北市動保處表示，持續推廣動物友善空間，至今年3月底止已有115個餐飲、咖啡廳、零售商店、飯店及大眾運輸工具等動物友善空間，可以讓飼主攜毛孩進入消費，還可免提籠搭乘狗狗友善公車趴趴走，快帶毛孩們到臺北「FUN」連假、「趣」旅行。

動保處說，北市除了養狗界聞名已久的迎風狗運動公園外，透過柯P新政持續推廣於面積大於一定比例的公園，規劃設置柵欄隔間，讓動物能在裡面隨意奔跑，自2016年起分別啟用內湖區潭美毛寶貝快樂公園、中正區華山公園狗活動區、文山區萬興狗活動區及士林區至善（福林）狗狗活動區等，共五處動物友善設施可供市民使用。

狗運動公園及活動區設置概念以狗狗安全為前提，除基本的圍籬設施外，以自然的草地為鋪面，讓狗狗柔軟的腳掌能無憂無慮的貼地奔跑，避免夏日發燙及冬季的寒冷的水泥或柏油地面，園區內規劃有休憩座椅及遮陽設施，讓市民與毛孩互動之餘可稍做休憩，部分園區內或週邊更具備洗手台、自助洗狗機等設施，提供毛孩基本清潔衛生需求。動保處呼籲，毛爸媽們入園前務必閱讀使用須知及注意事項，並隨時注意毛孩在園內的動向及即時清理便溺，共同遵守動物友善公約，維護環境整潔。

動保處指出，為讓飼主與毛孩有更多戶外活動空間與去處，北市持續推廣動物友善空間，全市已有96家民間業者陸續響應提供動物友善空間，於109個店面空間提供寵物進入及週邊服務，今年新增「金普頓大安酒店」加入，含君悅酒店，已有兩家飯店業者提供飼主攜毛孩一起住宿，還有69家餐飲店、28家商店及16家寵物友善計程車及公車業者，提供飼主們規劃毛孩城市小旅行。