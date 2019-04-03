婦誤信偏方險截肢 醫師3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

2019-04-03 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



60歲的婦人日前右膝遭開水燙傷，誤信偏方以草藥「黑面馬」 可以消腫、解毒，拿來外敷，結果二天後傷口惡化，確診為化學性皮膚炎合併蜂窩性組織炎，險些截肢。台中市整形外科醫師李世一說，坊間來路不明藥膏、偏方宣稱能治療燒燙傷多數是騙人的，原因有3，第1是運氣好，第2是傷的很輕，不需特別治療也可以好，第3是花費大量時間等候傷口自行癒合，完全不管將來可能產生的疤痕，奉勸民眾，燒傷傷口若不能在3周內癒合，應就醫治療，避免將來疤痕增生或疤痕孿縮的後遺症。

衛福部說明，「黑面馬」俗稱白花丹、烏面馬，具有毒性，外用久敷易造成皮膚紅腫，內服大劑量或長期服用可能對腎臟有毒。提醒民眾不要聽信偏方，草藥成分複雜且安全性未經證實，若隨意服用將危害健康，建議就醫才有保障。

李世一說，黑面馬在臨床上已有許多不良反應的案例，造成皮膚過敏紅腫、甚至潰爛，很多醫師呼籲不要亂用，但仍有民眾以為藥草是天然的最好，結果事得其反，還得醫師幫忙善後。