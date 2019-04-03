南非葉？黑面馬？荔枝核豬腰湯？小心偏方傷身害命

2019-04-03 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



網路或民間盛傳草藥、食療偏方，許多民眾誤信，有的傷身，甚至害命， 一名73歲廖姓癌症病患誤信偏方南非葉，大把拿來生嚼，結果肝衰竭死亡，有燙傷婦人誤信黑面馬造成蜂窩性組織炎險截肢，還有腎病患者誤以為偏方荔枝核豬腰湯固腎，結果病況惡化，靠洗腎保命。

衞生福利部呼籲民眾，對於民間口耳相傳草藥可治病，由於草藥成分複雜且安全性未經證實，若隨意服用將危害自身健康，生病應至醫療機構接受診療，依醫囑服藥，健康才有保障。

73歲廖姓癌症病患因化療全身燥熱，誤信偏方南非葉保肝、退火，床邊綁一大袋南非葉，有空就嚼一片，剛開始，燥熱感緩解，但身體愈來愈虛，手腳冰冷、麻木且拉肚子，一周後因肝衰竭死亡。

中國醫藥大學附設醫院中醫內科醫師葛正航說，南非葉的文獻資料、科學實驗都不足，是否保肝、降三高也未獲實證；南非葉非常寒涼，生嚼、吃多或身體虛弱者吃了易抽筋，造成血壓過低、容易導致昏迷，甚至肝、腎衰竭。

60歲的婦人日前右膝遭開水燙傷，誤信偏方以草藥「黑面馬」 外敷，結果二天後傷口惡化，確診為化學性皮膚炎合併蜂窩性組織炎，險些截肢。還好她轉而向整形外科醫師李世一求診並接受治療，一周後痊癒，未留下明顯疤痕。