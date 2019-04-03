清明北高幾小時到達？ 林佳龍：不做預設

2019-04-03 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



明天開始清明連假，交通部長林佳龍表示，已經累積很多大數據分析做好國道疏運分流，但像國五先天道路容量有限制，一定會塞車，用路人自己要避開易塞的時段跟路段。至於疏運必考題台北高雄幾小時能到達？林佳龍說，不預設數字。

林佳龍今天在立法院交通委員會報告清明連續假期疏運規畫，他表示，春節連假、228連假到清明連假，希望在道路無法短期立即增建之前，做好交通管理工作。連假往往是車流最多的時候，如何做好規畫跟宣導，都要建立在以往經驗跟科學分析上。疏運包括陸海空、鐵公路等，外界最關心高速公路疏運，已累積大數據，可以分析四天連假如何做好疏運分流。這次提早在清明節前一周末國道單一費率打七折，就是希望大家提早掃墓，上周末交通流量也增加，釋放國道壓力。

林佳龍表示，針對夜間國道免收費時段除了凌晨到清晨5時以外，這次也參考過去經驗，收假日免收費措施延長到上午10時。最近疏運有些改善，但並非大幅度改善，因此要兼顧地方塞車改善，國道交流道、閘道儀控也不能回堵，建立在即時儀控操作上。另外，輕微的交通事故也會導致塞車，目標是20分鐘內快速排除交通事故，除非大的事故才會需要較多時間。

林佳龍說，塞車問題是人跟車之間的理性抉擇，大家如果知道哪個時段、路段較塞就要迴避，若都趕在同個時間上國五，但國五容量就是這麼大，自然會塞，有先天限制，只是透過後天的管理手段改善。最重要是用路人發揮智慧，善用資訊，才可以避掉塞車。