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清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天北部、東半部及山區有局部短暫雨，中南部平地多雲時晴。各地早晚仍偏涼，中南部白天舒適至微熱。北部高溫約23度、中部約28度、南部31度、東部約27度。

他說，清明假期雖有的兩波移動快速的短波掠過，僅第一波對北海岸、東北部稍有影響，時間也很短，大部分地區都能維持穩定的天氣；氣溫變化的幅度也很小。最新電腦模擬對這兩波短波的影響，有愈修愈弱的趨勢。

他表示，明天天氣回暖、氣溫升，西半部平地多雲時晴，山區及東半部有局部短暫雨的機率。周五微弱鋒面快速掠過，風轉為弱東北風，迎風面北海岸、東半部，以及山區有局部短暫降雨的機率，西半部仍為多雲時晴；冷空氣很少，氣溫變化不大。

他說，周六各地多雲時晴、天氣舒適；山區及東半部有局部短暫雨的機率。周日另有一波微弱鋒面，掠過北部海面，對陸地影響不大；各地仍為多雲時晴、天氣舒適，山區及東半部有局部短暫雨的機率。故整體而言，春假大致溫和舒適，僅周五小變化。

氣象局說，周四、周五鋒面位於台灣北部海面附近，東半部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區雲多偶飄雨，中南部大致為多雲到晴的天氣，僅山區偶有零星雨。周六水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天白天各地天氣。圖／取自氣象局網站
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