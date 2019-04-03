上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「有些害怕犯錯的人，肇因於小時候學鋼琴的痛苦經驗，一彈錯就會被老師打手指」。諮商心理師林萃芬在新書「鍛鍊心理肌力」提到，幼時痛苦經驗經年累月下，讓這些人對於犯錯總是提心吊膽，潛意識避免讓自己去做任何可能會被處罰的事情。很多人認為，體罰可以規範行為、激勵學習，但從心理健康的觀點來看，體罰只會增加內心的恐懼感、打擊自信心、降低自尊心。所以，無論處罰或恐懼，都無法讓我們產生智慧，積極與人合作，做出適當的抉擇。

林萃芬指出，在進行「員工心理諮商與輔導」的過程中發現，工作時面臨突發狀況，已經不是偶發狀況，而是常態情形。面對這樣的工作環境，最重要的是能夠「自我激勵」，以及引發內在的動機，才能在彈性生涯時代把握機會，創造更多的可能性。

心理諮商就是引導當事人找到阻礙勇氣的根源，然後搬開這些阻礙，讓當事人自己克服困難。要增強克服困難的能力，要在失敗時能夠肯定自己的努力，而不單是在成功時讚美傑出的表現。

她也建議，經歷挫折、失落、生病等痛苦時刻，心中若有改變的勇氣，內在才能產生源源不絕的能量，進而安頓自己的身心。

●培養「改變的勇氣」的具體５步驟

第一步改變：接納「現在的自己」。

很多人習慣「小看自己」，常常會打擊自己：「我大概做不到」、「事情沒有那麼簡單」、「我不適合做這個」。當這些打擊自己的聲音出現時，試著用溫暖、同理的態度對待自己，不苛責、不批判自己。「不批判」是以「不傷害」為原則，當自己或別人沒有達到設定的目標時，先不批判，因為無論是苛責自己或別人，都違反了「不傷害」原則。

第二步改變：增加改變的勇氣。

學習用不同的方式，應對現在的情境，而且得到更好的效果，這就是「改變」。勇於「捨棄現有的方式」就是最好的「改變」。在面對相似的情境時，試著用不同的方式處理，看看會產生什麼變化，自然就會增加改變的勇氣。

第三步改變：調整主觀的解讀。

如果覺察自己有很多能量都耗在情緒上，譬如說，情緒不好就無法專心工作，情緒不好就失去學習動力，情緒不好便動彈不得，就需要重新調整主觀的解讀。「換一副看世界的眼鏡」，不同的鏡片會帶來不同的感受與風景。

第四步改變：區分這是「自己的」還是「別人的」課題。

區分這是「自己的」還是「別人的」課題，然後，把「自己的」跟「別人的」課題切割開來，不過度涉入別人的課題。這樣一來，可以把能量用於「利他」，而不是用於「控制」。我們花很多時間在說服別人接受自己的想法和做法，卻忽略我們已經把「需要被肯定的心理課題」，強加在別人身上。看清自己的議題，才能找到適合的改變方向，是很重要的。

第五步改變：感受自己的價值感。