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遭指涉關說案 邱太三請辭國安會諮委 總統尊重決定

助長者就近學習 教部核定365個樂齡中心深入3千村里

2019-04-03 00:58聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

因應台灣邁入高齡社會，為提供長者更適合的學習環境，教育部結合各鄉鎮市區公所、學校、民間團體等在地組織，規畫辦理55歲以上國民的學習課程，今年教育部核定全國365所樂齡學習中心，深入全國3006個村里辦理活動，提供高齡者就近學習機會，讓長者可以不用出遠門就可以就近學習。

教育部表示，108年新核定名單已於日前公布，全國共設置365所樂齡學習中心、拓點至3006個村里，樂齡學習遍布全國各地，都市、農村、原住民族及離島地區，讓社區長者可以享有平等的教育權益。

另鼓勵樂齡學習中心成立樂齡學習社團，讓在中心學習2年的長者，後續可自行以社團方式持續學習，108年預計成立1670個樂齡學習社團，樂齡長者社團利用時間到醫院、安養院、高鐵站及孤兒院等單位，進行快閃演出，博得滿堂彩。

台南市樂齡學習示範中心成立於麻豆區，中心主任鍾秀琴表示，目前共有4個特色的樂齡社團，「藝陣學堂」樂齡社團成員，結合首府大學的學生至安養院進行服務學習活動，有好幾位外國大學生，對於台灣廟宇文化感覺非常新鮮，尤其對藝陣學習特別感興趣，樂齡學員現場指導，讓外國大學生現學現賣與安養院長者共學同樂，笑聲連連。

「陶玻學堂」樂齡社團成員，自行在社區活動中心推廣樂齡中心所學畫畫課程，並且在課後幫學員辦小型畫展，當天邀請學員世代一起參與，孫子對於祖父母的巧手及創作理念都嘖嘖稱奇，紛紛讚美樂齡老師教得好，讓樂齡社團學員感受溫馨，現場並由「柚香學堂」社團學員自製柚花食材點心，與學員分享。

南投縣樂齡學習示範中心結合該鄉現有資源，於107年已將拓點深入魚池鄉13村，當地飯店無償提供空間供長者上課，讓平均75歲的長者不用出遠門就可就地學習，另外中心開設特色課程，培訓該鄉長者，成為魚池鄉及日月潭的導覽人員，長者們從不善言語表達，逐漸改變，甚至可侃侃而談介紹自己故鄉、伊達邵部落、螢火蟲生態的樂齡導覽族，平日靠剪檳榔維生的長者，假日則變成逗趣的樂齡導覽人員，也真正落實高齡人力再運用的最佳典範。

樂齡學習中心相關資訊請上「教育部樂齡學習網」查詢。（網址：http://moe.senioredu.moe.gov.tw）

台南市麻豆區藝陣學堂的長者快樂學習。圖／教育部提供
台南市麻豆區藝陣學堂的長者快樂學習。圖／教育部提供
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台南市麻豆區藝陣學堂的長者快樂學習。圖／教育部提供
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