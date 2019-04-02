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統獨假議題？中華民國離「被統一」有多遠？

台大繁星錄取3-4成私校生 甄選比率應否過半爆論戰

2019-04-02 23:45聯合報 記者張錦弘╱即時報導

目前教育部核定大學招生名額，繁星推薦加個人申請的甄選總名額已約7成，指考分發不到3成，有民眾在國發會公共政策網路參與平台提案，「大學各系組甄選入學核定名額不得超過總核定名額50%」，以免助長私校發展、弱勢學生權益受到不當侵害。

提案人Brian指出，靠指考分發、個人申請上台大的學生，僅有10%是私立高中生，靠繁星上台大的學生，則有30%-40%是私中生，因此對於考公立高中生或家境不佳，無法就讀私中的學生而言，繁星實在不公平。

此外，繁星推薦通過第一階段學測篩選後，第一比序順位是高中在校成績，有相當比率是由老師決定的平時成績，學生可能因為擔心平時成績低導致不能參加繁星推薦，而不敢得罪老師，甚至導致行為不檢的老師得以為所欲為。

至於個人申請，Brian認為，除了採計學測成績，另採計備審資料、面試等主觀意識決定的成績，可說是「多錢入學」，因為家境良好學生，可學許多才藝參加校外比賽，讓備審資料更豐富，甚至花錢請人幫忙做備審資料。至於弱勢生沒有機會參與那麼多的校外比賽，也難做出可以加分的精美備審資料。

●台大教授小孩參加台大面試占便宜？

此外，他還舉例，台大教授的兒子可能從小就和爸爸的同事認識，因此台大教授的兒子若至台大面試，其他台大教授可能會基於人情，給台大教授的兒子較高的備審資料、面試成績，導致給分不公平。

若增加考試入學名額，減少甄選名額，可讓用功念書準備大考的學生更容易上好大學，增加社會流動，讓有錢人家學生進好大學、畢業後找好工作的「階級複製」情況減少。

台大電機資訊學院院長張耀文贊成甄選名額不過半。他說，繁星的最大優點是使學生的來源更多元，但公平性略顯不足，以台大為例，近年繁星錄取的私校生的確占了3-4成，但申請、指考分發只占約1成。近年來在少子化趨勢下，私校學生人數卻逆勢增加，跟繁星招生方式不無關係，很多私校招生的口號是，若沒上前兩志願，到私校拚繁星，也會助長投機心態。

張耀文建議，要控制繁星招生比率不宜過高，占5%-10%應該很夠了，現今15%太高。

至於申請入學，張耀文認為，父母教育程度或社經地位比較高的考生，難免較占優勢，例如一般教授，大概都當過申請入學的評審委員，知道書審資料該怎麼準備、面試的重點及如何應答才能拿高分，指導小孩甄試，上榜率有可能比較高；但不能武斷地說，同系或同校教授的小孩參加甄試，系上就一定會偏袒，以台大電機系為例，二階段只考筆試及書審，只要自己的小孩來考，教授就要迴避不能當甄試委員。

●台大電資院長：今年申請入學變成賭俄羅斯輪盤

張耀文說，壓力的來源常根於不確定性，今年高三生的巨大壓力來源，就是因採計學測五選四，導致成績模糊化、無鑑別度所造成的不確定性；一階段通過篩選的人數爆增，能否錄取不確定、是否該放棄拚指考不確定，學生陷入更深的賭局而哀嚎，好像在玩俄羅斯轉盤。

他表示，學業成績本來就是多元學習的一環，要求不要太重視成績，就如同要求不要重視學生的多元學習表現一樣。既要多元，又要排斥成績，邏輯不通。和既要多元，又要廢掉指考，一樣的邏輯問題。指考是成本最小的考招方式，也是無法操弄的公平方式，但的確有孩子們不適合考試；申請多元，但考招成本實在太高，公平性也容易受扭曲，美國最近八校的醜聞就是一例。

張耀文認為，若能先指考分發，再留約2-3成給不適應考試的孩子做申請，應該是很好的平衡。但以台灣現況，真的是回不去了，只能寄望申請名額由教育部統一訂定嚴格的上限，不應超過5成，不讓任何學校藉各種名目扭曲，影響他校。

●招聯會：繁星助偏鄉高中生進頂大、功不可沒

招聯會執秘戴念華回應指出，繁星設計是校校等值、鼓勵就近入學，包括明星高中、社區高中及私校入學機會都一樣，許多偏鄉社區高中靠繁星才能進國立大學，不能抹滅繁星平衡城鄉差距的功勞。

戴念華強調，繁星比的是在校成績百分比排名，而非分數，私校把學生分數打再高也沒用，且招聯會限制校方每學期都要上傳成績，不能隨便竄改，一旦被發現竄改成績或造假屬實，公告後下學年起，該私校新生可能被禁一到三年不能參加繁星推薦，處分很嚴厲。

至於申請入學，戴念華說，各大學目前都有弱勢生保障及優惠機制，有的通過一階段篩選，不用面試就直接錄取，比繁星或指考分發更有助弱勢生。由於申請招生缺額還可回流到指考，近年來指考實質招生名額占4成、申請占4成5、繁星占1成5，比率並未失衡。

台大統計，私校生靠繁星推薦進台大的比率越來越高，近年來已占3-4成，但申請、指考...
台大統計，私校生靠繁星推薦進台大的比率越來越高，近年來已占3-4成，但申請、指考分發進台大，私校生只占約1成。圖／台大提供
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繁星台大指考
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