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統獨假議題？中華民國離「被統一」有多遠？

王金平、韓國瑜夜聚漢來談什麼？王金平這樣說

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43聯合報 記者劉明岩╱即時報導

從周四開始，就要放國定假日兒童節清明節，連同周六、周日共有4天連假，但很多人在爽休兒童節時，卻一直沒想過「我不是兒童，為什麼可以休兒童節」？

原來是在民國80年時，政府認為4月4日兒童節兒童放假，沒大人可照顧，因此將原3月8日婦女節與4月4日兒童節合併在4月4日放假，接著清明節與清明節形成連續假期。

很多中年以上的民眾，小時候在4月4日兒童節時，都會回學校慶祝兒童節，也都有麵包、點心可以吃，而且都要唱「4月4日兒童節，我們兒童最快樂…」，這是當年屬於兒童自己的日子，也是很多人共同的回憶。

如今年齡已長，有兒有女，甚至當上爺爺奶奶，只要還在職場，卻還是有兒童節可放，再連著清明節，如果再逢周六及周日，可以連著休上四天，去年因彈性放假，甚至休到5天，但很多人還是不知道「不是兒童了，為什麼還休兒童節」。

原來，每年的3月8日為婦女節，在民國79年以前是放假半天，而4月4日兒童節則是兒童休假一天。直到80年2月1日，內政部修正「紀念日及節日實施辦法」，將婦女節與兒童節合併在4月4日放假，理由為兒童在兒童放假一天乏人照顧，並能與清明節形成連續假期，此節日正式名稱為「婦女節、兒童節合併假期」，一般人還稱做兒童節，但也簡稱「婦幼節」。

彰化縣政府勞工處表示，依內政部紀念日及節日實施辦法規定，「兒童節」及「民族掃墓節」均為應放假之節日。「民族掃墓節」是以農曆清明節氣為準，今年落在4月5日，「兒童節」則是在4月4日，所以「兒童節」及「民族掃墓節」，雇主應依法給假並給薪。

雇主若請勞工在「兒童節」及「民族掃墓節」當日上班，依法應加倍發給工資；勞雇的任一方如有調移該國定假日至其他工作日實施的必要，應透過事先協商，若「兒童節」及「民族掃墓節」這兩日適逢勞工的例假或休息日，應於其他工作日補休。 勞工處籲請事業單位務必遵守法令規定，照顧勞工休假權益，以免衍生勞資爭議。

4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／...
4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／彰化縣政府提供
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4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／...
4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／彰化縣政府提供
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4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／...
4月4日兒童節，不管大人小孩都休兒童節，很多縣市也都有兒童節慶祝活動，同。照片／彰化縣政府提供
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