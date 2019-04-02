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居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26聯合報 記者陳雨鑫／專題報導

常春藤適合台灣的濕度與溫度，也是居家盆栽常見的類型之一。 記者陳雨鑫／攝影
常春藤適合台灣的濕度與溫度，也是居家盆栽常見的類型之一。 記者陳雨鑫／攝影
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盆栽擺放在家中，除了綠化，台北醫學大學公共衛生學院證實，盆栽有淨化空氣效果，特別降低PM2.5濃度；居家最常擺放的黃金葛、虎尾蘭、常春藤等大葉片的植物都有淨化空氣效果，但根據研究，盆栽須擺放在半日照且通風良好位置才有效，否則釋出的臭氧，恐增加對身體的傷害。

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
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台北醫學大學公衛學院教授莊凱任以及副教授莊校奇等人，觀察量測60個家庭，並分為種植盆栽與沒有種植盆栽兩組，經1年的時間發現，有擺放盆栽的家庭，PM2.5濃度為9.7微克／立方公尺；盆栽種植數少於兩盆以下的家庭，室內空氣PM2.5濃度則為14.5微克／立方公尺，足足相差4.8微克／立方公尺，差距達1.29倍。

台北醫學大學公衛學院副教授莊校奇表示，居家種植盆栽有助於淨化空氣，但若室內溫度在攝氏30度到40度間，植物反而製造大量臭氧。研究指出，擺放盆栽的家庭，夏季臭氧平均濃度可以達到59.7ppb（1/1000000000）；沒有擺放盆栽的家庭臭氧濃度平均為36.2ppb（1/1000000000）。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，臭氧為植物芬多精經光化反應後形成的，吸入大量臭氧，人體會產生自由基，並增加呼吸道疾病機率，但種植盆栽家庭所產生出的臭氧濃度在安全標準值範圍內，民眾無須擔心。

莊校奇說，想避免盆栽產生大量臭氧，可採取聰明種植法，建議採半日照方式擺放，減少芬多精照光機會，既可以分解PM2.5，也能減少臭氧，達到天然空氣清淨機的效果；觀察60個家庭中，最常擺放的居家盆栽為黃金葛、虎尾蘭以及常春藤，若民眾想擺放盆栽，這些都是不錯的選擇。

虎尾蘭是家庭擺放盆栽位居第二的種類。 記者陳雨鑫／攝影
虎尾蘭是家庭擺放盆栽位居第二的種類。 記者陳雨鑫／攝影
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黃金葛是居家最常見的盆栽，專家建議擺放在半日照的環境，如廁所，可以降低植物產生臭...
黃金葛是居家最常見的盆栽，專家建議擺放在半日照的環境，如廁所，可以降低植物產生臭氧的機率，確實達到空氣清淨的效果。 記者陳雨鑫／攝影
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