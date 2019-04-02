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高血壓刻意清淡不吃鹽 婦人水中毒買菜昏倒路邊

2019-04-02 20:00聯合報 記者林敬家╱即時報導

65歲江姓婦人患有高血壓，日前早起出門買菜突然暈眩，昏倒在馬路旁，路人趕緊她他送至員生醫院急診，檢查結果顯示原本正常血鈉值應該在135-145mmol/L，卻只有110mmol/L，血鉀值應該在3.5-5.5mmol/L，卻只有2.9mmol/L，顯現婦人血中鈉、鉀離子含量過低。

員生醫院神經內科葉宗勲主任表示，一般人鈉、鉀離子失調情形多發生於長期臥床採取管灌患者，而江姓婦人有高血壓及心臟病史，平時固定服用降血壓藥物，血壓維持穩定，但曾聽廣播不吃水果就不會得糖尿病、多喝水等資訊，因此早餐只吃白吐司，午、晚餐都不用加鹽或醬油烹調，若外食都會把菜餚過水洗掉鹽分，每天喝水2000cc以上，但降血壓藥物中又有利尿劑，長期導致鈉鉀不均衡，因「水中毒」現象才會昏倒，還好緊急就醫。

員生醫院營養師王姝穎建議，高血壓的病人限鈉飲食每天仍需攝取5到6公克食鹽，新鮮食物本身含有1到2公克鈉含量，因此江姓婦 人仍須多攝取3公克食鹽。另蔬果含有豐富鉀離子，例如龍眼乾、葡萄乾、紅棗、釋迦、美濃瓜、桃子、奇異果、香蕉、龍眼、番茄，適量攝取鉀離子有助高血壓患者。

主任葉宗勳指出，人體內的鈉過猶不及都不好，太高造成高血鈉、過低則形成低血鈉都不利健康，建議「限鹽不怕鹽」，若使用降壓藥物必須注意飲食，小心鈉鉀血中濃度。

員生醫院神經內科主任葉宗勳建議民眾飲食「限鹽不怕鹽」。圖／員生醫院提供
員生醫院神經內科主任葉宗勳建議民眾飲食「限鹽不怕鹽」。圖／員生醫院提供
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高血壓患者
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