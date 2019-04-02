柳營奇美大廳改造啟用 提供「預立醫療決定」諮詢

2019-04-02 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南柳營奇美醫院大廳改造完成今天啟用，新成立住出院服務中心，以「一站式服務」概念，整併住院辦理、常規檢查、出院繳費及領藥等作業，在同一區域完成，提供更便捷醫療服務，因應時代需求，醫院也提供「預立醫療決定」諮詢服務。

柳營奇美住出院服務中心成立，新設置預立醫療照護諮商窗口、臨床實驗藥局與出院領藥窗口、及篩檢站、轉診中心、病歷複製櫃台位置調整等多項新軟硬體設施。

同時增加多媒體資訊叫號系統、擴音設備與降低櫃台高度，不僅讓溝通更加清楚明確無障礙，等候時還可透過衛教影片及簡報的播放，獲取各項衛教資訊。

另外，配合病人自主權利法實施，於癌症資源中心設立「預立醫療照護諮商（Advance Care Planning, ACP）」窗口，提供民眾透過醫療上的知情、選擇與決定權，並進一步協助善終的自主決定。

由於「預立醫療決定」內容，涉及生死的重大決定，也有法令保障內涵，在簽立前，意願人必須先與諮商團隊進行預立醫療照護諮商，成員包含安寧專科醫師、護理師、社會工作師與心理師等，確認充分了解內容及意願，再由兩位見證人進行見證、註記在健保卡上，方能完成簽立。