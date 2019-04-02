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孩童缺網安知識 圖書教材可助家長

2019-04-02 18:59台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

多數孩子缺乏網路安全認知！親子天下2日公佈一份針對兒童網路行為安全的調查，發現有9成4家長認為孩子缺乏網路安全知識，卻沒有時間教導孩子認識，亦缺乏相關教材。親子天下表示，即使沒有時間，家長仍需親自帶領孩子認識網路風險，也提供從英國引進圖書教材，讓家長跟孩子得以學習網安知識。

親子天下表示，此次調查發現，近5成的孩童在學齡前就接觸3C與網路，至國小階段就有9成已進入網路世界。雖有如此高比例的孩童接觸網路，但調查也顯示，有7成家長雖有網路分級等概念，仍有高達9成4家長認為孩子缺乏網路安全知識。而被問到教導孩子使用網路最常碰到的困難時，許多家長無奈表示，都沒時間陪伴孩子了，怎麼會有時間教？

新思惟國際創辦人蔡依橙建議，家長帶小孩子觀賞電影或是買東西時，都會手牽手把相關概念教給孩子，等到孩子熟悉後才讓他們自主，在闖蕩網路世界時也應如此，家長一定要騰出時間帶領孩子認識並辨別相關風險，孩子也會因此意識到，日後如有問題，可以尋求大人建議。家長千萬不能因為自己對網路不熟就把一切丟給孩子摸索，不然只會害了下一代。

親子天下表示，家長在教導孩子時可能不知如何教起，為此他們從英國引進圖書教材《數位世界的孩子》，內容將從網路人權、網路安全、網路健康、社群媒體等4大主題出發，探討孩童在面對網路世界時應有的知識與態度，並將捐贈給偏鄉小學、圖書館、博物館等100所單位，歡迎家長與孩子一同透過此書學習網安知識。

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