家長10大照護疏忽 嬰兒趴睡占第一

2019-04-02 18:44 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



很多家長還不知道嬰兒趴睡足以致命！長庚醫院2日公佈家長照顧孩童10大不良行為，其中以「嬰兒趴睡」為榜首，長庚醫師李嶸指出，這些NG行為主因是家長照護知識不足，導致不幸後果。長庚兒少保護中心醫師葉國偉亦表示，3成的兒童死亡是可以避免的，家長一定要避免這些NG行為。

家長10大NG行為

長庚醫院兒少保護中心表示，據衛福部統計，2017年台灣1歲以下嬰兒死亡共772人，其中事故傷害致死為59人，嬰兒猝死症有23人，光這2項就占逾1成的死因。若進一步擴大為0〜12歲兒童死因分析，在913人中有147人是因傷害死亡，其中超過80%都屬非蓄意性事故，如意外溺水、燒燙傷或車禍等。

對此，長庚醫院公佈院內醫師票選家長10大NG行為，除了前面提及的嬰兒趴睡外、還有未妥善使用安全帶及安全座椅、藥物儲放不適當、未施打疫苗或未提供適當營養、獨留孩童泡澡玩水、誤食玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外戲水疏忽、煮菜時意外燙傷等。

3成意外可避免

記者會上回顧一起不幸案例，當時爸爸抱著才6個月大的嬰兒衝進急診室，但到院時嬰兒已全身冰涼發紫，急救後仍回天乏術。媽媽哭著說，睡前都好好的，結果一早起來卻變成這樣。醫生細問下發現，媽媽為讓孩子頭型好看，從孩子出生後都讓他趴睡，結果因此猝死。

衛福部表示，1歲以下嬰兒在任何時間皆應保持仰睡的姿勢，因寶寶無法像年紀較大的孩童或成人，可以將掩蓋口鼻的外物移除，所以當嬰兒趴睡時，像床墊或其他物品都可能導致寶寶窒息，民眾傳統觀念認為趴睡可以照顧嬰兒頭型，但事實上並無科學根據顯示趴睡與頭型有關聯。

李嶸指出，這些NG行為主因家長一時疏忽或照護知識不足，導致不幸後果。事發後家長雖將幼兒匆忙送來急診，但多數為時已晚，即使兒童未因此喪命，仍會對腦部造成損傷，導致發展遲緩、肢體障礙等傷害。葉國偉則表示，長庚研究指出，3成的兒童意外是可以避免的，家長一定要避免這些NG行為，否則痛了孩子也痛了自己。

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