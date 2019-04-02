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國研院開發阿凡達鼠 縮短癌症病患試藥時程

2019-04-02 18:14聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

根據衛福部統計資料，癌症已連續36年蟬聯國人十大死因榜首。國家實驗研究院國家實驗動物中心開發出可替代人體試藥的「阿凡達鼠」，同時打造「源自病患的腫瘤庫」，短期內可以縮短試藥過程，輔助精準給藥；長期更有機會利用病患腫瘤切片與腫瘤庫的資料比對，直接精準給藥，免去試藥過程。

國研院表示，癌症的成因複雜，每名病患的遺傳基因、飲食狀況、免疫能力、用藥歷程都不盡相同，以致於相同的藥物，用在得到相同癌症的不同病患身上，常有天差地遠的療效。目前的用藥方法，是先給予癌症病患經驗性藥物，同時使用病患的癌細胞，在體外測試藥物的抗癌效果，嘗試找出最有效的藥物。

國研院指出，現在醫學上使用兩種藥物測試系統，一種是在培養皿長期培養病患癌細胞，一種是將病患的癌細胞移植到實驗小鼠身上。前者癌細胞於體外長期培養時，會發生大量遺傳變異，而後者實驗小鼠的免疫系統會排斥人類癌細胞，造成以上兩種試驗系統都無法呈現病患腫瘤的真實狀況，不易測試出最有效的藥物。

為了發展更精準的癌症藥物測試系統，國研院動物中心在2015年成功研發出缺乏免疫力、不會排斥人類組織的「高度免疫不全小鼠」，可以提高腫瘤接種成功率。今年則進一步運用此高度免疫不全小鼠接種來自病患的腫瘤組織檢體，成功研發出個人化的藥物測試替身－阿凡達鼠。阿凡達鼠可以維持病患自身的腫瘤特性，據以進行分析，在以經驗性藥物治療期間，同時進行有效的藥物測試，針對不同病患找到最適合的癌症解方，可說是開啟了癌症藥物個人化世代。

國研院表示，儘管阿凡達鼠可以替代病患進行藥物測試，但只能在臨床施以經驗性藥物治療期間同步進行，仍需要一段試藥時間。若能事先大量收集保存多名罹患相同癌症病患的腫瘤檢體，和新病患的腫瘤切片分析比對，就有機會直接找出最適合新病患的藥物，不但減少病患肉身試藥的痛苦，亦可避免延誤治療時程。

因此，國研院動物中心與成功大學攜手合作建立我國第一個「源自病患的腫瘤庫」（Patient-Derived Xenograft bank），將成功移植到阿凡達鼠的人類病患腫瘤，大量培育後進行冷凍保存，並建立資料庫，供後續研究與藥物篩選使用。

結直腸癌腫瘤移植小鼠。圖／國研院提供
結直腸癌腫瘤移植小鼠。圖／國研院提供
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