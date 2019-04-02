親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

在家愛滋篩檢陽性 即日起就醫可減免部分負擔

2019-04-02 18:13聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

我國愛滋感染者近7成是經濟狀況尚未穩定年輕族群，為避免經濟負擔導致延遲確診，疾管署與全國愛滋指定醫事機構合作，凡是參與「在家愛滋自我篩檢計畫」且初篩為陽性民眾，即日起攜帶可清楚辨識「自我篩檢試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。

據疾管署統計，去年愛滋篩檢數為1747274人，與前年1738209人差不多，但去年新增愛滋感染人數為1993人，是繼2009年以來最低。年齡層以25至34歲年輕族群為最多，共占44%，其次為15至24歲，占26%，這兩個年齡層新增人數也都較前一年下降，但仍有3成3感染者延遲診斷。對此，疾管署推廣危險性行為接受在家篩檢，透過網購方式，保護當事人隱私。

疾管署副署長羅一鈞表示，2018至2019年度「在家愛滋自我篩檢計畫」自去12月1日開跑，截至今年3月31日已有1萬6千多人參與計畫，四個月內發現54名陽性個案。為提升陽性個案就醫確診意願，將過去愛滋確診後才提供的就醫減免部分負擔，擴大至在家篩檢陽性患者確診前就醫也可減免，每人可省下400至80元不等的部分負擔費用。

羅一鈞也提醒，有性行為者，建議至少進行1次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次。目前試劑上有3萬多劑，有需求的民眾只要上疾管署全球資訊網預訂，就能選擇至鄰近所在地便利超商取貨，在家自行檢測，將篩檢結果登錄疾管署網站後，就會退還試劑費用200元。

在家愛滋自我篩檢初篩陽性者，攜帶可清楚辨識「試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構確...
在家愛滋自我篩檢初篩陽性者，攜帶可清楚辨識「試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。圖／疾管署提供
分享
在家愛滋自我篩檢初篩陽性者，攜帶可清楚辨識「試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構確...
在家愛滋自我篩檢初篩陽性者，攜帶可清楚辨識「試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。圖／疾管署提供
分享

愛滋性行為
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

發票千萬特獎史上最多！便利商店就開出七張

2019-04-02 17:55

被蛇咬不用慌 人工智慧網站幫忙救命

2019-04-02 16:58

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 16:56

想減肥 如何避免瘦身後皮膚鬆弛？

2019-04-02 16:55

高鐵南延有必要？看台灣高鐵如何帶動空間革命

2019-04-02 18:48

高鐵南延屏東 「環島鐵路網」達成共識

2019-04-02 14:13

孩童缺網安知識 圖書教材可助家長

2019-04-02 18:59

家長10大照護疏忽 嬰兒趴睡占第一

2019-04-02 18:44

國研院開發阿凡達鼠 縮短癌症病患試藥時程

2019-04-02 18:14

彰化客運申請清明連假鬆綁七休一

2019-04-02 17:57

大提琴女神瓦列芙斯卡 明登國家音樂廳重現傳奇琴藝

2019-04-02 17:53

搶救弱勢孩童缺鈣危機！統一超商好鄰居文教基金會發起鮮乳認捐

2019-04-02 17:46

女子罹多發性子宮肌瘤 中山醫大海扶刀助她消融、懷孕

2019-04-02 17:38

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

交通部審查：高鐵南延有其必要性 屏縣府盼儘速核定

2019-04-02 17:24

英國首相竟然吃發霉果醬？在濕熱的台灣別這麼做

2019-04-02 17:21

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

降低生產突發意外 婦產科醫師這樣建議

2019-04-02 16:14

準公幼收費新制出爐 3級距但家長每月上限仍4500元

2019-04-02 16:09

汽車後向安全椅 可降低7成兒童死亡

2019-04-02 16:03

20歲女大生靠打工存22萬很憂心 網讚：沒當月光族很了不起！

2019-04-02 15:55

影／來馬祖「追淚」 拍攝藍眼淚祕訣大公開

2019-04-02 15:35

影／蘇貞昌巡視防疫 陸客夾帶火腿腸被罰20萬元

2019-04-02 15:20

影╱不滿Uber條款座談邀小黃 租賃業憤而離席

2019-04-02 15:12

影／關心「人」的社會工作 他和她投入了近40年

2019-04-02 15:03

節能家電補助申請 限汰舊換新

2019-04-02 14:48

1、2月發票破紀錄 開出20張千萬獎

2019-04-02 14:34

十大照顧疏忽 趴睡第一名

2019-04-02 14:32

死亡高、肥胖、3C與物質成癮 兒童健康堪憂

2019-04-02 14:32

腸病毒警訊！ 4、5月恐進入流行期

2019-04-02 14:29

東武鐵道蒸汽火車燈座 北上展出

2019-04-02 14:23

蔣萬安、靖娟推修法／安全座椅後向 從1歲延長至2歲

2019-04-02 14:22

高鐵新費率 台北~高雄可漲至1560元

2019-04-02 14:21

訂房網刊登非法旅宿 修法重罰生變？

2019-04-02 14:18

米其林指南下周揭曉 台灣人心中的摘星餐廳是「這家」

2019-04-02 14:13

就診人次近3年同期新高 腸病毒恐將進入流行期

2019-04-02 14:12
看更多

熱門文章

「嗶」悠遊卡買麥當勞 限時七周大薯買一送一

2019-04-02 10:09

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49

移動測速照相、測速槍伺候！北市12條路段即日加強取締

2019-04-02 11:01

高鐵南延屏東 「環島鐵路網」達成共識

2019-04-02 14:13

修杰楷肉麻稱讚賈靜雯「素顏最美」 透露把妹要送這禮物

2019-04-01 19:07

每日星座運勢／射手經營愛情需智慧 遇困難貴人助

2019-04-02 00:00

陳庭妮畫迪奧唇膏居然超心機 柯佳嬿露美腿拼了啦！

2019-04-01 19:16

影╱如果不能不滑手機 醫師說要避免這種姿勢

2019-04-01 20:17

最新！2019全球旅客最喜愛航空公司名單揭曉 長榮名列第三

2019-04-02 12:34

踩中這項地雷 女生約會半小時就走人

2019-04-02 09:56

產期尾聲量多口感差 芭樂產地價跌到每斤3元

2019-04-02 12:49

北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31

台灣港務公司徵才 主管起薪8.1萬

2019-04-02 11:57

影╱不滿Uber條款座談邀小黃 租賃業憤而離席

2019-04-02 15:12

吳德榮：今起逐日回暖 南部高溫30度

2019-04-02 07:43

和平島的第一次 清明連假來幫海兔搬家

2019-04-01 20:50

【女性臉譜】劉洪貞／最認真的女人

2019-04-02 06:00

內衣也可以外穿 Alexander Wang聯名UNIQLO 4/12開賣！

2019-04-01 21:12

1-2月發票特別獎 嘉義15元買報紙中千萬元

2019-04-02 16:49

故宮南院可吃到頂級鍋物 日本和牛肉高貴不貴ＣP值高

2019-04-02 14:48

【生活的風景】忻忻／新任務

2019-04-02 06:00

20歲女大生靠打工存22萬很憂心 網讚：沒當月光族很了不起！

2019-04-02 15:55

高鐵南延重定調 考量國土區域發展銜接南迴

2019-04-02 16:56

豪邁還是粗俗？他抱怨女友水準不高 網勸：快分手吧！

2019-04-02 13:38

桶裝瓦斯又要漲 台大醫：漲價事小，斷氣才可怕

2019-04-01 19:56

免疫療法給付上路 患者憂擠不進名單

2019-04-01 19:31

林心如穿「亂畫」西裝 登國外知名時尚評論網

2019-04-02 13:31

清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

不滿交部祭Uber條款 租賃車業揚言下午發動千輛車抗議

2019-04-02 11:23

清明時節何處雨紛紛 彭啟明指可能在北部、東北部

2019-04-02 07:30

這不是愚人節！擦迪奧巨星唇膏保證「招桃花」，必買4色靠微笑迷死人

2019-04-01 22:53

台大醫師點出 發生綠島媽媽貼文事件的關鍵不只是缺人

2019-04-02 10:56

修法重罰日租套房傳生變 觀光局：預告期蒐集意見

2019-04-02 10:17

「反剝蝦論」魔人出沒？男友暖心幫剝蝦 她被隔桌女嗆「公主病」

2019-04-02 15:28

準公幼收費新制出爐 3級距但家長每月上限仍4500元

2019-04-02 16:09

周渝：茶的美感是從茶葉開始的

2019-04-01 19:17

大媽轎車丟車道離車點餐 後方車主理智線斷掉

2019-04-02 11:49

悠遊卡正式嗶進麥當勞 大薯買一送一優惠

2019-04-02 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top