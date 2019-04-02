在家愛滋篩檢陽性 即日起就醫可減免部分負擔
我國愛滋感染者近7成是經濟狀況尚未穩定年輕族群，為避免經濟負擔導致延遲確診，疾管署與全國愛滋指定醫事機構合作，凡是參與「在家愛滋自我篩檢計畫」且初篩為陽性民眾，即日起攜帶可清楚辨識「自我篩檢試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部分負擔。
據疾管署統計，去年愛滋篩檢數為1747274人，與前年1738209人差不多，但去年新增愛滋感染人數為1993人，是繼2009年以來最低。年齡層以25至34歲年輕族群為最多，共占44%，其次為15至24歲，占26%，這兩個年齡層新增人數也都較前一年下降，但仍有3成3感染者延遲診斷。對此，疾管署推廣危險性行為接受在家篩檢，透過網購方式，保護當事人隱私。
疾管署副署長羅一鈞表示，2018至2019年度「在家愛滋自我篩檢計畫」自去12月1日開跑，截至今年3月31日已有1萬6千多人參與計畫，四個月內發現54名陽性個案。為提升陽性個案就醫確診意願，將過去愛滋確診後才提供的就醫減免部分負擔，擴大至在家篩檢陽性患者確診前就醫也可減免，每人可省下400至80元不等的部分負擔費用。
羅一鈞也提醒，有性行為者，建議至少進行1次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次。目前試劑上有3萬多劑，有需求的民眾只要上疾管署全球資訊網預訂，就能選擇至鄰近所在地便利超商取貨，在家自行檢測，將篩檢結果登錄疾管署網站後，就會退還試劑費用200元。
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