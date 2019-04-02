彰化客運申請清明連假鬆綁七休一

2019-04-02 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



順應交通部提案要求，勞動部今年農曆年前開放鬆綁客運業者7休1，最後全國49家業者卻無人申請，勞動部在２月底甚至發函給交通部，要求重新檢討客運業需求，清明連假在即，據了解，全台目前僅彰化客運提出申請，彰化客運表示，由於農曆春節未申請鬆綁，導致排班人力吃緊，未能謹守7休1，最後慘遭開罰，「這次清明只是先申請起來，不一定會用到。」

勞動部在1月底公告汽車客運業「有條件」鬆綁7休1，往後年節、紀念日或國定假日最多可連上9天班，但附帶了4項限制條件，包括「連續工作不得超過9天」、「單日工作時間逾11小時的天數，不得超過3天」、「每日駕車時間不得超過10小時」、「連續2個工作日間，應有連續10小時以上的休息時間」。

不過，因交通部長林佳龍反而在臉書po文表態，要求客運業者盡可能朝7休1方案排班，也將公開鬆綁休假的業者等，結果全國49家客運業者無人申請。

國光客運副董事長王應傑日前說，今年春節因林佳龍新上任，客運業者給部長面子，才未提出鬆綁申請。彰化客運業者表示，未鬆綁的結果，就是春節期間因人力吃緊無法謹守7休1排班，彰化客運反而被開罰，因此這次經工會同意後，便提出申請，但還是會視機動加班情況，不一定會用到。

勞動部表示，客運業者申請鬆綁7休一後，必須遵守4項限制條件，若違反附帶決議的其中1項，則會以勞基法第36條開罰2萬到100萬元。