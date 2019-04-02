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妙齡女體重破百 減重手術助重拾健康

2019-04-02 17:58中央社 台南2日電

台南市一名26歲女子因多囊性卵巢症候群問題導致體重增加，最重時達105公斤且影響到月經，在嘗試多種減重方式無效後，經醫師評估接受袖狀胃切除手術，成功降到53公斤。

奇美醫學中心一般及消化外科主治醫師林逸峰今天在院內衛教宣導會中表示，患者萬姓女子到院求診時體重為105公斤左右，嘗試飲食、運動及其他減重方式已近3年，但效果不佳。

林逸峰表示，經評估後決定採用袖狀胃切除手術，術前經營養科、精神科評估；術後持續追蹤指導，體重下降至53公斤，術後3年沒有復胖，月經也變得規律。

萬姓女子今天帶著體重破百公斤時所穿的超大號牛仔褲出席，對照今天穿在身上的小號牛仔褲，差別相當大。她說，原本高中時的體重是52公斤，但後來就因內分泌失調開始變胖，23歲時重達105公斤。後來看到媒體報導的減重手術，因此到醫院求診，成功減重又變健康。

奇美醫學中心營養科營養師劉珮芬說，根據研究顯示，肥胖患者在半年內降低現有體重的5%至10%，能改善心血管代謝疾病風險。但民眾若採取不當的減重措施，甚至使用來源不明的減肥偏方，可能導致體重不降反升，還會影響健康。

她說，奇美採醫病共享決策方式，與病人討論減重方針，若經半年仍效果不彰，可考慮以減重手術治療。

減重手術患者
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