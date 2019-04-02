大提琴女神瓦列芙斯卡 明登國家音樂廳重現傳奇琴藝

2019-04-02 17:53 聯合新聞網 聯合數位文創



大提琴女神瓦列芙斯卡將於明日(3日)於國家音樂廳演奏「瓦列芙斯卡大提琴獨奏會」。 圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

明日（3日）晚間七點半將在國家音樂廳演出「瓦列芙斯卡大提琴獨奏會」，此次演出除了由PHILIPS女神─瓦列芙斯卡演奏大提琴外，也將再次攜手合作多次、默契十足的美女鋼琴家福原彰美，為台灣樂迷帶來一場音樂饗宴。

而這位碩果僅存的大師傳人─大提琴女神瓦列芙斯卡受訪時更特別表示，此次演出特別安排恩師鮑羅尼尼和摯友布拉戈多的曲子，這兩個人對他來說都是人生中相當重要的角色，一位是恩師，一位則是摯友。瓦列芙斯卡憶起自己於八歲半時就結識鮑羅尼尼，在某次演出時曾受鮑羅尼尼的太太讚賞自己未來必會是位出色的大提琴家，鮑羅尼尼則笑稱她已經是了，而其實當時瓦列芙斯卡其實才年僅十歲，但琴藝卻已相當卓越。而布拉戈多則是瓦列芙斯卡於十八歲時結識的摯友，這位優秀的作曲家，甚至是讓皮亞佐拉成名的其中一個很大原因，因其替皮亞佐拉改編、撰寫分譜，為皮亞佐拉的音樂錦上添花，而本次演出曲目中也會演奏皮亞佐拉的曲子，讓原本飄散在阿根廷街頭的探戈音樂，登上國家音樂廳舞台。

幽默風趣的瓦列芙斯卡在受訪間也不斷表示自己真的非常喜愛台灣，除了台灣人相當熱情外，在台灣有奇美博物館這麼一座收藏著無數珍貴提琴的地方是多麼幸福的事！另外，瓦列芙斯卡也聽聞殷巴爾即將在十月份擔任台北市立交響樂團新任總監，隨即說起多年前曾與殷巴爾合作錄音普羅科菲夫的大提琴協奏曲，僅一天就完成這首高難度曲目的錄製，也期望未來能有機會再次合作。