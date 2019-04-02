搶救弱勢孩童缺鈣危機！統一超商好鄰居文教基金會發起鮮乳認捐

2019-04-02 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



兒童節前夕，統一超商好鄰居文教基金會與台灣世界展望會發起「傳愛，童在一起」瑞穗鮮乳認捐活動，關注弱勢孩童營養缺乏問題，呼籲大眾4月8日起至7－ELEVEN門市認捐，每捐出一組統一瑞穗鮮乳、統一超商好鄰居文教基金會再加贈1瓶。

台灣世界展望會每年幫助因家中經濟狀況不佳、缺乏適當照顧陪伴、三餐無法溫飽共約5萬名弱勢孩童。今年在統一超商好鄰居文教基金會號召下，結合7－ELEVEN門市預購資源，日前邀請8位弱勢家庭孩童到全台第一間的「7－ELEVEN X 達美樂複合店」擔任小小店長，並率先捐出100瓶鮮乳給在場的弱勢家庭小朋友們，希望拋磚引玉，呼籲大眾關心弱勢孩童營養問題。

小兒科醫師陳映庄指出，根據國健署建議，中小學生每日應攝取1.5～2份乳品，但調查顯示台灣近8.5成孩童每天攝取鮮乳不到1.5份，更有孩童一周以上都沒有喝鮮乳。台灣世界展望會王偉華會長表示，擁有健康是每位孩童最基本的權益，長期服務弱勢家庭貧童發現近4成孩童身高低於3%分位下，較一般家庭孩童成長緩慢，長期營養不良也將造成體格發育遲緩、體弱多病、反應遲鈍等問題，未來將透過台灣貧童營養扶助金和愛心送餐等方案，定期提供營養補充品陪伴弱勢孩童成長。