女子罹多發性子宮肌瘤 中山醫大海扶刀助她消融、懷孕

2019-04-02 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



40歲林姓女子，3年前感覺肚子硬硬的，就醫發現子宮有多個肌瘤，最大9公分。醫師建議開刀，但她不想挨刀，後來子宮肌瘤突然變大，才輾轉到台中市中山大學附設醫院接受「海扶聚焦超音波手術」治療，不僅無傷口，還不出血，半年後回診竟懷孕了，如今孕期24周，正開心準備當媽媽。

中山附醫婦產部海扶刀中心主任應宗和表示，子宮肌瘤是種良性子宮腫瘤，多數沒有症狀， 一旦有症狀，大多出現腹部不適、月經量過多、貧血、嚴重痛經、懷孕率降低等情形。經過藥物等保守治療無效，就該考慮手術。

多發性子宮肌瘤，是指子宮內一次長了大小不一的肌瘤，手術通常比較困難，除了時間長，有時出血量也比較多。相較之下，海扶手術對於多發性肌瘤，就有不錯的治療效果。

應宗和指出，海扶聚焦超音波治療手術，是種無創手術，無傷口、不流血，且不會術後沾黏，2014年10月引進台灣，至今治療總病人數超過1700人。

它的治療原理和用凸透鏡聚焦太陽光相似，醫師是藉由從體外將超音波聚焦在患者的體內子宮肌瘤或子宮肌腺症處，使焦點區域產生60至80°C高溫，而蛋白質在56°C便壞死，因此可以讓子宮肌瘤或肌腺症組織壞死，達到無創消融子宮肌瘤或子宮肌腺症的目的。