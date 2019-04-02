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清明時節雨紛紛？氣象局一張圖說明清明連假4天天氣

2019-04-02 17:28聯合報 記者陳智華╱即時報導

清明時節雨紛紛?清明連假後天展開，一共有四天，通常清明節前後會下雨，中央氣象局今天指出，這次四天連假天氣，很幸運的在北部、東半部大致為多雲偶爾有降雨的天氣，中南部大致多雲到晴。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖，讓民眾快速了解清明連假四天天氣。

氣象局說，北部、東半部大致為多雲偶爾有降雨的天氣，其中，5日及7日是降雨機率稍高的兩天，中部及南部地區大致為多雲到晴，天氣相對穩定。

清明節四天連假，北部、東半部大致多雲偶有降雨，中南部多雲到晴。圖╱氣象局提供
清明節四天連假，北部、東半部大致多雲偶有降雨，中南部多雲到晴。圖╱氣象局提供
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