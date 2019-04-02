被蛇咬不用慌 人工智慧網站幫忙救命

2019-04-02 16:58 中央社 台北2日電



疾病管制署昆陽實驗室內毒蛇室飼養的龜殼花。聯合報系記者陳婕翎／攝影 分享 facebook 野外遇蛇不必驚慌失措，疾管署今天公布「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」，結合人工智慧，民眾遇蛇拍照上傳，可協助辨識毒蛇種類，網站也顯示鄰近血清提供點，不怕找無醫。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師劉宇倫下午在記者會表示，台灣每年約有1400人被毒蛇咬傷，若沒有血清救援，致死率達6%。不少民眾喜歡露營、山林活動，但野外活動地點多跟毒蛇、狂犬病陽性鼬獾分布息息相關，民眾從事休閒活動前也應做好相關準備。

有鑒於大多數民眾對毒蛇、鼬獾這2類動物出沒地及遭咬傷後的就醫資訊並不清楚。疾管署與行政院農業委員會防檢局、特有生物研究保育中心、路殺社等單位合作建置「毒蛇鼬獾咬傷救急資訊站」（https://bites.cdc.gov.tw/）。

劉宇倫說，此網站以資訊視覺化呈現，提供民眾毒蛇、狂犬病鼬獾出沒地點，並整合就醫等醫療資訊；也可依民眾所在地點查找毒蛇出沒紀錄。若真的不幸遭蛇吻，也可第一時間查出附近提供蛇毒血清的醫療院所，就醫資訊一目了然，不必驚慌。

此網站也結合人工智慧（AI）技術，當民眾發現疑似毒蛇，可拿起相機拍攝並將照片上傳，透過網站辨識毒蛇種類，也可提供給醫師判斷。

疾管署是台灣目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構，檢驗及疫苗研製中心科長鄭雅芬表示，蛇毒血清每年的產量有5000至6000劑，每年用量為3000至4000劑，足夠民眾使用。若民眾被蛇咬，第一時間不需驚慌，而是要記下毒蛇外觀。根據毒物科醫師建議，人被咬後4至8小時內接受抗蛇毒血清即可妥善治療。

台灣較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

鄭雅芬說，龜殼花喜歡躲在灌木叢、柴堆中，被咬的人多是腳部和腳趾受傷；赤尾青竹絲則喜歡攀附在樹枝，被咬者多是上肢、手指被咬。民眾若到野外或接觸自然環境應做好防護，穿長褲、包鞋，並打草驚蛇。

如果不幸被咬，鄭雅芬建議，要記得蛇的外觀，且因被蛇咬肢體會腫脹，一定要盡快脫掉首飾、手錶等，且不要冰敷，以免造成更多傷害。旁人也切莫以口吸蛇毒，以免毒透過黏膜滲入人體，反而需要被救。