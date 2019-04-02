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買15元報紙翻身千萬富翁 統一發票中獎清冊出爐

發票千萬大獎中獎清冊出爐 開出20張創新高

2019-04-02 16:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部今天公布今年1、2月期統一發票千萬大獎中獎清冊，本期千萬元特別獎共開出廿張，開出張數創新高。其中，消費最低的是在嘉義水上鄉買15元的報紙，就幸運中了千萬大獎，買報紙不但長知識還有機會中大獎。

本期十七張千萬元特別獎中，消費金額最高的是在台中南區的愛買量販店開出，消費內容是買褲子2496元。

至於今年1、2月期統一發票200萬元特獎，則是開出11張。

賦稅署提醒民眾，對中108年1-2月期統一發票者，請於領獎期限內至指定兌獎據點領獎；另民眾使用載具儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項，但領獎前已印出電子發票證明聯，或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎及六獎。

賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，可對雲端發票專屬獎100萬元15組、2,000元15,000組，使用載具的雲端發票若同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎者，以領取較高獎金1個獎別為限。

此外，中獎民眾若於電子發票整合服務平臺設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳號者，中獎獎金將自108年4月8日起自動匯入該指定帳戶；若未設定自動匯款者，請至便利商店多媒體服務機或洽會員卡店家列印中獎之電子發票證明聯向上列兌獎據點領獎。

108年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊（頁2）。記者沈婉玉／攝影
108年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊（頁2）。記者沈婉玉／攝影
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108年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊（頁1）。記者沈婉玉／攝影
108年1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊（頁1）。記者沈婉玉／攝影
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