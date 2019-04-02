北市鬧區藏毒蛇窟 全台每年千人生死都靠牠們

2019-04-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



在熱鬧的台北南港市區，很難想像居然有「毒蛇窟」，但若沒有這窩毒蛇，全台每年會有1000名以上民眾遭毒蛇咬而出現死傷，疾病管制署昆陽實驗室內的毒蛇室，目前養著190隻毒蛇，每年4至10月會輪流在低溫中，由飼育員收集毒液，是年產4000瓶血清重要成員。

據疾管署統計，每年約逾1000名民眾遭毒蛇咬傷，國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐與百步蛇；神經性毒的眼鏡蛇與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。疾管署防疫醫師劉宇綸指出，文獻發現，被毒蛇咬傷後，若沒有毒蛇血清救命，致死率恐高達6％。疾管署為全國目前唯一生產供應抗蛇毒血清機構，每年需使用3000至40000瓶。

血清製造過程不易，需收集本土蛇種蛇毒，去毒後注射入血清馬體內，抽取馬含抗體血液，分離出的血漿再加工才是血清。負責收集本土蛇毒的毒蛇室就眷養六大毒蛇，其中又以龜殼花、赤尾鮐最多，反應國內使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清的人數最多，平均每年為998人。

毒蛇室負責人、疾管署科長鄭雅芬說，為保持蛋白質組成的蛇毒品質，需低溫採毒，違背蛇感應獵物熱能才產毒的天性，只能靠飼育員用手輕按蛇腮部，擠出毒液。蛇不僅承受低溫採毒不適，採毒前後需禁食，以免緊張到吐。飼育員都會盡可能分次或輪流收集，目前沒有蛇因採毒而死，也有不少已8至10歲的毒蛇，為犒賞牠們的辛勞，伙食可是一隻100元的高級無菌鼠。

減少遭蛇咬傷人數，就能降低血清需求量，疾管署實驗室內的毒蛇、血清馬也可以不用那麼辛苦。疾管署呼籲，清明連續假期即將到來，近期蛇類活動力增加，民眾至野外或山區時，應做好自我保護，並避免在蛇類出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。