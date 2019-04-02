降低生產突發意外 婦產科醫師這樣建議

2019-04-02 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



近期一則網路文章「女人生產真的是用命換」引起討論，文中提及一名母親生產時，從自然產突然改成剖腹產，更發生休克情形，後續長達9個小時的急救才驚險保住性命，深刻凸顯女性生育的艱辛。婦產科醫師提醒，孕婦應規律接受產檢，當發生高危險妊娠、孩子提早破水或是診所醫師建議應該轉大醫院時，務必及早轉院，以降低生產風險。

中山醫院婦產科醫師郭安妮說，懷孕期間經檢查發現有前置胎盤、胎位不正、妊娠高血壓、妊娠毒血症、子宮曾開過刀、長過菜花或泡疹等情形，一般會認為較不適合自然產，並在孕婦生產前就告知可能要以剖腹產生育。

不過，生產過程的確可能有突發狀況，使得原本說好的自然產臨時改成剖腹產。舉例來說，生產過程發現胎兒窘迫、胎盤早期剝離、生產遲滯、孕婦突然感染高燒、孕婦破水超過24小時還不生、過了預產期且經醫師催生兩三日還不生等情形，臨床醫師經評估可能決定臨時改成剖腹產。

郭安妮說，遇到危險情況時，大醫院有相對較多科別的醫師與較多設備，孕婦發生大出血時也能以血庫因應。因此，孕婦平日應該規律接受產檢，如果發生高危險妊娠、孩子提早破水或是診所醫師建議應該轉大醫院時，就宜轉至大醫院就醫，以降低生產風險。

郭安妮提醒計畫懷孕的女性，懷孕前就應調養身體，像是戒菸戒酒、戒過量咖啡因、控制內科疾病、過輕者增重、過重者減重、吃好睡好、心情開朗等，「這也需要爸爸的支持！」