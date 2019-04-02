嬰兒照顧十大NG行為 趴睡最常見

2019-04-02 16:16 中央社 台北2日電



長庚醫院兒少保護中心今天公布醫師票選的家長10大NG照顧行為，其中最常見、最應避免的是嬰兒趴睡，其它包括未使用安全座椅、未施打疫苗都等上榜。

爸爸抱著嬰兒衝進急診室，6個月大的小寶（化名）到院時已全身冰涼發紫，沒有心跳呼吸，也量不到血壓，急救後仍回天乏術。媽媽哭著說，睡覺前一切都好好的，不知一早起來會變成這樣子。醫生細問之下才了解，原來媽媽為了讓小寶頭型好看，從小寶出生後都讓他趴睡，可能因此導致猝死。

3歲大的小琪（化名），還沒上幼兒園。某天早上媽媽洗衣服及整理家務時，小琪吵著肚子餓，媽媽認為離開5分鐘應該沒有關係，便趕快衝到樓下買早餐。回家時，發現小琪竟跌入洗衣機中，經送醫急救仍回天乏術。

根據衛生福利部統計，2017年國內1歲以下嬰兒死亡共772人，其中因事故傷害致死為59人（占7.6%），嬰兒猝死症有23人（占3.0%），這2項就占逾1成（10.6%）的死因。

衛生福利部並擴大至0〜12歲以下兒童的死因分析，在913人中有147人是因傷害死亡，其中超過80%都屬非蓄意性事故，如意外溺水、墜落、燒燙傷或車禍等。

長庚醫院兒少保護中心醫師李嶸上午在記者會表示，這些不幸案例多是因為照顧者一時疏失或照護知識不足導致的嚴重後果。

林口長庚醫院也統計2005年至2016年間6歲以下兒童到院不明原因死亡個案，結果發現共有115人，其中男童65人、女童50人，事故發生場所高達85%都在室內住所。

進一步分析死因，其中嬰兒猝死症有46人，高達40%，為事故首要原因。其它原因除了疾病，還包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災及窗簾繩吊死等。

長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉指出，根據國外研究證實，2成的兒童死因可以預防；長庚兒少保護中心的研究顯示，3成的6歲以下兒童死亡是可以避免的。

他表示，有些兒童經歷照顧疏忽後雖未致死，但長庚兒少保護中心發現，孩童窒息等會傷害兒童腦部，可能導致發展遲緩、肢體障礙等身心不可磨滅的傷害。

記者會也公布長庚醫師票選家長10大照顧疏忽行為，包含讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶及安全座椅、藥物未適當儲放、未施打疫苗或未提供適當營養、獨留幼兒在浴缸泡澡玩水、誤食不安全的玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽照護、廚房煮菜時意外燙傷。