準公幼收費新制出爐 3級距但家長每月上限仍4500元

2019-04-02 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部長潘文忠今天宣布「少子女化因應對策」全面起跑，8月將從15縣市擴及6都，且為了因應都市地區物價較高，教育部公布新方案，各縣市可加碼補助準公共化幼兒園、但上限不得高於可支配所得12.5％，家長每月負擔仍為最高4500元。

教育部規畫的「準公共幼兒園」新制今出爐，準公幼每月費用「天花板」維持在一萬元以下，分為3個級距：90人以下月費1萬元以下、90人到180人月費9500元以下、180人以上9千元以下；特別的是，新制將「2歲班」單獨切出，收費最高為1萬1200元以下。

新制也明定，準公幼月平均收費，是把一學期的學費、雜費和代收代辦費相加後，除以全學期服務月數；不包括課後留園費、保險費及交通費等。

至於教師教保員薪資，教育部的規畫未有改變，第一期107學年到109學年，每月實際薪資含經常性薪資至少29K，不包含考核獎金、年終獎金；第二期110學年到112學年每月實際薪資至少29K，但服務滿三年至少32K，且要有合理的調薪。

潘文忠強調，公共化幼兒園仍是政策主軸，準公幼只是配套機制，只是許多年輕夫妻養兒育女時間無法等待。他也預估，直到113年，公幼、非營利及準公幼可提供近50萬人就讀名額，也就是就讀幼兒園的家庭中，有7成能就讀評價幼兒園。