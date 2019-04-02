高鐵基本費率提高 林佳龍：今年暫無漲價計畫

2019-04-02 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍表示，根據高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 交通部昨天共告高鐵最新基本費率標準，每人每公里維持4.134元，但依據法定優待票差額交叉補貼和優惠損失計算，每人每公里基本費率可漲至4.597元。根據試算，台北－左營票價將可從目前1490元調漲至1560元。不過對此，交通部長林佳龍表示，根據高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫。

高鐵費率案固定每年4月，需公告高鐵基本費率。高鐵預計4月中下旬的例行董事會，會討論是否調漲案。通常交通部鐵道局會先跟該公司「溝通」或也會請部派董事於會中發言，建議暫不調漲價價。

2007年高鐵通車，交通部根據合約每年檢討票價，2013年依據當時基本費率，從每人每公里3.655元調高到4.009元，當年10月台北左營票價從1490元漲至1630原，但當時高鐵財務瀕臨破產，政府出資300億元挹注高鐵才改，政府成為高鐵大股東並要求票價將回原點，2015年12月北高票價回到1490元。

交通部2017年再度通過高鐵基本費率，從每人每公里4.009元提高至4.134元，台北左營從1490元調漲至1590元，但當時交通部表態不要調漲，因此高鐵公司前年、去年董事會中，都通過不調整票價。當年立法院也決議，未來只要票價調漲，都必須送立法院備查。

交通部長林佳龍表示，高鐵近年在政府的協助及全體員工的努力下，經營情形良好，也期盼成果能與基層員工及全民分享；高鐵票價依規定每年都需公告，依高鐵公司初步回報，今年度暫無漲價的計畫，也期待高鐵持續為台灣觀光發展及各地疏運接駁，承擔更多的社會責任。