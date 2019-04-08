高鐵新一代回數票高效上路 殺最低82折起

2019-04-08 00:00 聯合線上／ 文：鄭嘉蕙



對跨區南北奔波的上班族、三五族來說，最有效率的通勤選擇就是搭乘台灣高鐵。江湖在走、省錢的撇步要有，現在除了讓生活更有效率的優點之外，高鐵新一代回數票更體貼你的荷包，現在自由座回數票提供效期30天內搭乘10次和60天內搭乘8次兩種不同選擇，優惠最高殺到82折！聰明掌握效率人生，生活更加富足滿意。

自從有高鐵之後，對不管是北漂還是南移的族群來說，終於有了最快回家的方式。不少需要南北通勤的上班族，以及每周三、五返家的科學園區的「三五族」，可以運用高鐵快速移動，完全掌握生活節奏，做自己時間的主人。

台灣高鐵從今年3月中推出「新一代自由座回數票」，30天內搭乘10次有82折優惠、60天內搭乘8次也可享92折優惠，優惠效期增加，讓通勤族可以依照適合自己搭高鐵的頻率選擇，搭越多省越多。

對跨區通勤族來說，往返兩地奔波就是為了在工作事業和親友生活當中找到平衡點，有了新一代自由座回數票在手，更優惠、更彈性的方案讓人勤跑幾趟守護相聚時刻，大大提升生活品質、多多享受情感片刻。

高鐵新一代自由座回數票依舊維持「記名制」票卡，必須持卡者本人使用。新優惠開賣之後，原優惠效期45天搭乘8次的回數票同步停止發售，舊回數票可以在有限效期內繼續使用完畢，再續購新一代優惠回數票。

台灣高鐵推出「新一代自由座回數票」，30天內搭乘10次享82折優惠、60天內搭乘8次則有92折優惠。 圖／台灣高鐵 提供 分享 facebook

新一代自由座回數票在3月中旬上路，為了鼓勵乘客提早體驗，同時祭出限時優惠。不限高鐵TGo會員，活動期間購買或續購新一代回數票，在6月30日前將搭乘次數使用完畢，就可以在7月31日前以半價優惠兌換相同區間自由座車票全票一張。

TGo會員完成會員帳戶開通購買新一代回數票，並於6月30日前把搭乘次數使用完畢者，加碼贈TGo點數50%，時間和金錢都花得更有效率，次次優惠、程程精彩，好康多更多。