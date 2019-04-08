親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高鐵新一代回數票高效上路 殺最低82折起

2019-04-08 00:00聯合線上／ 文：鄭嘉蕙

對跨區南北奔波的上班族、三五族來說，最有效率的通勤選擇就是搭乘台灣高鐵。江湖在走、省錢的撇步要有，現在除了讓生活更有效率的優點之外，高鐵新一代回數票更體貼你的荷包，現在自由座回數票提供效期30天內搭乘10次和60天內搭乘8次兩種不同選擇，優惠最高殺到82折！聰明掌握效率人生，生活更加富足滿意。

自從有高鐵之後，對不管是北漂還是南移的族群來說，終於有了最快回家的方式。不少需要南北通勤的上班族，以及每周三、五返家的科學園區的「三五族」，可以運用高鐵快速移動，完全掌握生活節奏，做自己時間的主人。

台灣高鐵從今年3月中推出「新一代自由座回數票」，30天內搭乘10次有82折優惠、60天內搭乘8次也可享92折優惠，優惠效期增加，讓通勤族可以依照適合自己搭高鐵的頻率選擇，搭越多省越多。

對跨區通勤族來說，往返兩地奔波就是為了在工作事業和親友生活當中找到平衡點，有了新一代自由座回數票在手，更優惠、更彈性的方案讓人勤跑幾趟守護相聚時刻，大大提升生活品質、多多享受情感片刻。

高鐵新一代自由座回數票依舊維持「記名制」票卡，必須持卡者本人使用。新優惠開賣之後，原優惠效期45天搭乘8次的回數票同步停止發售，舊回數票可以在有限效期內繼續使用完畢，再續購新一代優惠回數票。

台灣高鐵推出「新一代自由座回數票」，30天內搭乘10次享82折優惠、60天內搭乘...
台灣高鐵推出「新一代自由座回數票」，30天內搭乘10次享82折優惠、60天內搭乘8次則有92折優惠。 圖／台灣高鐵 提供
分享

新一代自由座回數票在3月中旬上路，為了鼓勵乘客提早體驗，同時祭出限時優惠。不限高鐵TGo會員，活動期間購買或續購新一代回數票，在6月30日前將搭乘次數使用完畢，就可以在7月31日前以半價優惠兌換相同區間自由座車票全票一張。

TGo會員完成會員帳戶開通購買新一代回數票，並於6月30日前把搭乘次數使用完畢者，加碼贈TGo點數50%，時間和金錢都花得更有效率，次次優惠、程程精彩，好康多更多。

大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

孫翠鳳掛急診 代母上陣陳昭賢是明華園第三代接班人

2019-04-07 20:23

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

要求幼兒園餐點「只吃食物原型」！母抱怨遭轟：拜託轉學

2019-04-07 20:00

獨／賠錢撐 大學進修部招生十年腰斬 師資剩三成

2019-04-07 23:39

交部試辦「在地車接在地人」偏鄉爺奶：最溫暖的服務

2019-04-07 23:17

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

孫翠鳳昏倒掛急診 明華園：將留院檢查找出病因

2019-04-07 21:33

落石塊影響交通 桃園養護隊即刻清除

2019-04-07 19:42

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

加油要快！8日起台塑化汽油漲0.2元、柴油漲0.4元

2019-04-07 14:46

知名攝影師蔡榮豐 用鏡頭喚回大膽島被遺忘的歷史

2019-04-07 14:05

愛肝達人站／染B、C肝不定期追蹤 恐復發

2019-04-07 14:02

好好吃／經典酒家菜、手路菜 在家原汁原味上桌

2019-04-07 13:59

在家篩檢愛滋陽性 就醫確診免部分負擔

2019-04-07 13:58

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

老牌3美館擦亮新門戶 故宮提案民團反對

2019-04-07 13:40

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

不用繞了！高美館打造5分鐘進館新動線

2019-04-07 13:35

周二北台飆33度 周五降10度

2019-04-07 13:29

清明連假今收假 公路總局：車潮分散 北返不多

2019-04-07 13:29

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

今年首季彩券銷售成長8.3% 刮刮樂受歡迎度大增一成

2019-04-07 12:58

全台公立美術館拚觀眾抵達便利 唯故宮恐凸鎚

2019-04-07 12:47

就醫習慣改變？ 雲嘉南雙向轉診成果高於全國平均值

2019-04-07 12:41

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

好好吃／經典台灣酒家菜、手路菜 原汁原味自己煮

2019-04-07 12:31

路邊野菇不要採！去年2例「綠褶菇」中毒

2019-04-07 12:23

傳統Mix科技！用手機追大甲媽祖遶境 線上線下都有保庇

2019-04-07 12:23

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

家庭式髮廊阿姨根本「八卦站」？網反讚：超愛這一味！

2019-04-07 12:00

台灣喊圖書統一定價制多年 構想還躺在文化部

2019-04-07 11:57

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

高屏學齡前兒童蛀牙率偏高 衛局：加強主要照顧者衛教

2019-04-07 11:30

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29
看更多

熱門文章

明華園台柱孫翠鳳昏倒掛急診 晚間演出女兒代母上陣

2019-04-07 18:13

密切監測血糖、控制飲食 她幾乎把爸爸的血糖藥減掉了

2019-04-07 08:22

台菜=路邊流水席？正版不輸法國菜 連天皇也念念不忘

2019-04-07 11:00

收假了...上班日天氣看這裡！周三變天

2019-04-07 15:23

油價連4漲！汽、柴油8日凌晨各調漲0.2、0.4元

2019-04-07 12:07

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

2019-04-07 08:27

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

2019-04-07 08:05

濃煙竄天際！六輕爆炸 北部留意空品惡化

2019-04-07 15:38

孫翠鳳掛急診 代母上陣陳昭賢是明華園第三代接班人

2019-04-07 20:23

高CP值抗癌方式 腫瘤專家有以下建議

2019-04-07 15:37

10年沒喝白開水 他糖化血色素高出一般人2倍

2019-04-07 11:29

日本書店沒法進好書？ 她改開二手書店好自在

2019-04-07 11:55

西半部一片「橘」 環保署：下午空氣品質更差

2019-04-07 10:51

台鐵新版訂票App今上架 認明「台鐵e訂通2019」

2019-04-07 14:46

周二大台北高溫飆33度 周五驟降10度

2019-04-07 11:31

水煮沸會揮發致癌物？ 毒物科醫師：謠言勿信

2019-04-07 13:38

清明連假最後一天 新北局部區域空汙亮橘燈

2019-04-07 13:24

寶格麗為B.zero1誕生20周年辦趴 木村光希Kōki、Bella Hadid齊捧場

2019-04-07 09:04

必比登夜市小吃 你吃過哪幾家？

2019-04-07 00:01

年輕學者慶幸回台工作：在台灣做研究「不孤單」

2019-04-07 10:41

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

把握好天氣！今天各地高溫28度以上

2019-04-07 07:49

港務局召募新進人員158名 明天起開始報名

2019-04-07 20:43

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

注意！桃機三航廈施工 4月9日起聯外交通動線調整

2019-04-07 15:21

影／明華園台柱孫翠鳳生病缺席 高雄觀眾：快點好起來

2019-04-07 21:19

金門濃霧取消航班 軍機疏運140名旅客

2019-04-07 17:38

醫師：B肝抗原消失 不代表沒有肝癌風險

2019-04-07 08:25

收假日國道疏導措施看這 上午10點前免收通行費

2019-04-07 09:04

孫翠鳳昏倒掛急診 明華園：將留院檢查找出病因

2019-04-07 21:33

野地看見白鷺鷥 全台最難到達美術館將大變身

2019-04-07 12:40

社交障礙重複行為 臨床研究：自閉症男多於女

2019-04-07 11:02

收假下午最會塞！國道北返早點上路

2019-04-07 00:07

「超正辣妹」插畫家 讓你想起學生時代的初戀

2019-04-07 13:54

獨／賠錢撐 大學進修部招生十年腰斬 師資剩三成

2019-04-07 23:39

錯過一班就是1小時... 科技入偏鄉 公車變準點

2019-04-07 23:17

Hebe田馥甄美搭Citizen櫻花粉紅金表 粉絲：跪求跟女神戴同款！

2019-04-07 09:05

小型農機補助開跑 今年擴大補助8億

2019-04-07 11:26

影／窺見國鳥帝雉求偶打架實境秀 鳥友好驚喜

2019-04-07 11:20

快下載新版App！台鐵電子車票後天問世

2019-04-07 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top