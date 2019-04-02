汽車後向安全椅 可降低7成兒童死亡

2019-04-02 16:03 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「去年共有962名12歲以下兒童因交通事故死傷。」立委蔣萬安2日指出，瑞典及美國已規定2歲以下兒童須使用「後向安全座椅」，台灣卻遲遲未跟進。他強調，0-2歲的嬰兒頸部發育未完全，發生事故時若使用傳統前向式安全椅，易導致幼兒頸椎斷裂，希望交通部盡快研議修法。

後向式有效減緩撞擊力

蔣萬安說，據交通部統計，去年共有962名兒童因交通事故而死傷，進一步比較近5年數據，使用保護裝備的兒童在事故中皆無死亡，反之則有16位死亡。據美國兒科醫學會研究，後向乘坐比前向乘坐的安全性更高出75%，當事故發生時，前者可降低73%的頸部撞擊力，有效減緩傷害。

他指出，因0-2歲的幼兒頸部骨骼發育未完全，若使用前向式安全椅，在事故時易因「甩鞭效應」而造成脖子斷裂，以現今醫療水準尚無法醫治，而我國現行法律規定，1歲或10公斤以下幼兒才須配置後向安全椅，希望政府能提高標準至2歲，以加強維護兒童乘車安全。

對此，交通部路政司司長陳文瑞表示，現行法律分為兩類，一為規範1歲或10公斤以下幼兒使用後向式安全椅，二為規範4歲以下及10-18公斤之兒童須坐後座，後者並未強制規定使用「後向式」。但為維護交通安全，交通部願意與經濟部及衛福部討論，研議提高使用後向式安全椅的規範年齡。

超過8成家長同意修法

「超過8成家長同意延長乘坐後向式年齡。」靖娟基金會執行長林月琴表示，基金會於今年3月統計，在超過1000份的有效問卷中，有87%的家長表示使用過安全坐椅，其中更有超過80%的家長同意延長幼兒乘坐後向式年齡至2歲。她說，瑞典早已在1960年將年齡延長至4歲，美國加州及紐約也已跟進，反觀我國法規規範不全，希望交通部盡快研擬修法。

廠商代表呂慕林則提醒，家長在安裝後向式安全椅時，不能將安全椅放置前座，且前腳架必須落地固定，安全帶也應用手指測量緊度，切勿放太鬆。他也建議，若幼兒對剛買的安全椅不習慣，可先放置家中讓小孩試坐，逐漸熟悉座椅的感覺，且行車約2小時即應讓幼兒離座舒緩，不然小孩容易不耐煩。

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