影╱不滿Uber條款座談邀小黃 租賃業憤而離席

2019-04-02 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部2月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103-1修正草案」，要求Uber與租賃車代僱駕駛合作，最低起租時數1小時、不得巡迴攬客等，引發Uber與計程車業者隔空互罵。公路總局今天在士林監理站召開最後一場座談會，但小客車租賃業者不滿計程車業也在場，痛批「租賃業的事，為何小黃也在場？」眾人憤而離席，並強調針對相關官員一定「告到底」。

公路總局近來陸續在北、中、南召開座談會，今天下午在士林監理站召開最後一場座談會，小客車租賃商業同業公會全國聯合會號召上千輛租賃車抗議，批評交通部分化產業、扼殺消費者多元選擇運輸工具的權利。租賃業者、理事長與律師接連發言，強調透過時租限制消費者選擇權，不僅租賃業死一片，也扼殺計程車競爭力，呼籲增加第十種運輸業，增列多元營業用小客車。

由於今天會場中租賃業、計程車各據一方，租賃業者不滿本次修法管的是租賃業，「計程車在場幹什麼？」眾人憤而離席，會場只留下計程車業者，公路總局表示繼續與計程車業者召開座談會。近千名租賃業者則在士林監理站樓下抗議，不滿「修租賃業的法、為什麼要找計程車？」加上過去不少業者未受邀，質疑一旦修法過了，租賃業都沒收入了，「為何還要拜託公路總局讓我們進去（參加座談）？」