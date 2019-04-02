影／關心「人」的社會工作 他和她投入了近40年

2019-04-02 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



社會工作是一份關心「人」的專業，但在付出同時也容易自我耗竭，在崗位堅持下去者並不多。東海大學社工系教授曾華源和北市聯合醫院社會工作顧問田麗珠卻能投入社工領域約40年，對青少年或弱勢病患不離不棄，靠的是每名個案於關係修復後的改變果實，其專業堅持也影響不少學生及後輩，獲頒今年度「社工人員特殊貢獻獎」殊榮。

曾華源投入社工領域近40年，曾任台灣社會工作教育學會理事長，長期關注並投入社工專業制度發展。另因在東海大學任教超過30年，桃李滿天下，帶出不少優秀的碩博士生。同時持續參與產官學合作，對政府政策提出改善建言。

曾華源在投入學界之前，曾在「張老師」輔導偏差青少年，扭轉許多青少年的人生。曾華源受訪說，他高中也喜歡和同學一起翹課，餓了就去偷挖地瓜、煮地瓜湯吃，當時覺得好玩，但在大學選讀社工系後才發現，「原來我以前就是行為偏差啊！」這也是為何他選擇了少年福利領域，並發表多項研究報告與學術論文。

曾華源認為，社會工作是關懷弱勢者，擔任社工能讓各種生命更美好，但「會做」不等於「樂意做」，必須同時兼有「會做」、「樂意做」和「願意做」三態度，才可能在這份專業做得長長久久。

田麗珠則在實務領域擔任社工37年，在北市聯醫擔任社區資源長期間，不只是把服務從醫院連結到社區，也發展獨居長者、街友、路倒病人、性侵害被害人及身心障礙者的照顧方案。

特別的是，她爭取到病人自主權利法「預立醫療照路諮商（ACP）」臨床服務模式之研究計畫，從105年把服務模式從無到有發展出來，獲得肯定，今年病主法上路後更拓展至全國，等於是ACP諮商服務的領頭羊。

田麗珠受訪說，不少人問：「怎麼能在做社工作這麼久？」她都回：「別小看我們的影響力。」她指出，社會工作成果無法立竿見影，但不少個案在十年後人生改變非常大，家庭也可能從破碎走到圓滿修復，「很可能就是你的功勞。」

田麗珠舉例，安寧病房曾有一名癌末老伯伯，因年輕時和太太離婚，女兒也改了姓跟媽媽，父女失聯。但生命後期若沒有將關係修復，人走了，活著的人還是會帶著傷。

田麗珠說，社工團隊和女兒聯繫上，女兒起初憤怒也不願意談，但在社工的傾聽與了解下逐漸打開心結，不只主動到父親病房陪伴，某日拿了身分證給父親看，告訴父親她把姓氏又更改回來。父親感動地流淚，隔二天後過世。