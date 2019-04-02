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就診人次近3年同期新高 腸病毒恐將進入流行期

2019-04-02 14:12聯合報 記者簡浩正╱即時報導

清明連假將至，進入腸病毒流行期外，民眾掃墓時也需小心蛇出沒。衛福部疾病管制署今發布監測資料顯示，國內腸病毒輕症疫情雖在低點，但上周就診人次已高於近3年同期；呼籲腸病毒傳染力極強，易在人口互動密集場所傳播，且成人、小孩都有感染風險，由於感染初期會有可能類似感冒症狀，建議應避免接觸嬰幼兒，以降低病毒傳播的機會。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周腸病毒就診共計4655人次，雖與前4周人次相比持平，但高於2016至18年同期（分別為4389、3090、3817人次）。而今年累計四例腸病毒併發重症病例中，分別為腸病毒71型2例、D68型及克沙奇A10型各一例。

羅一鈞表示，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒，即具傳染力，而在發病後一周內傳染力最高；此外，即使痊癒後，腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12周之久，因此民眾即使痊癒後，應繼續注意個人手部衛生，避免將病毒傳染給嬰幼兒。

羅一鈞說，每年4到9月為腸病毒的流行季，雖去、前年從6月才開始流行，但因今年就診人次變高，研判可能轉回4、5月即流行期，因此提醒民眾外出返家務必先更衣，擁抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、抽搐、嘔吐與呼吸急促等腸病毒重症前兆時，請儘速送到大醫院接受治療。

另外，清明連假將至，由於國內近期氣候溫暖潮濕，蛇類活動力增加，疾管署也提醒民眾，若至野外或山區掃墓、郊遊時，應穿著長袖衣物及長靴，進入樹叢及草堆時，可攜帶小木棍拍打草，但勿翻動石塊並避免逗留，以免遭毒蛇咬傷。

據疾管署統計，每年約逾1000名民眾遭毒蛇咬傷，國內較常見的毒蛇為龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇等，民眾若被毒蛇咬傷，治療方式為注射抗蛇毒血清，疾管署於全國200多家醫療院所備抗蛇毒血清，民眾如有使用需求，可先查詢鄰近醫療院儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

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