產期尾聲量多口感差 芭樂產地價跌到每斤3元

2019-04-02 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化溪州鄉為全台主要芭樂產區之一，今年天候風調雨順加上有農民看到去年底價格不錯，包粒留果量增加，今年與去年同期相比產量增加約2成，3月底開始產地價格滑落到1斤約3到5元，讓農民看了相當心痛，但當地林姓農民也指出，現在已是芭樂產期的尾聲，每年這時候價格相對低落。

溪州在地約有500公頃的芭樂種植面積，全年生產量平均每分地銷售量3000公斤，農會推廣部主任鄭岳宗指出，盛產季從8月到隔年2月，一年可收成3到4次，這幾年芭樂年度的價格平均下來還算穩定，農民算是小賺沒賠錢。

果農指出，往年農曆春節後價格都會下滑1台斤約8、9元，但今年到3月仍維持有10元以上價格，直到3月底下雨後價格才跌到3到5元，現在採收的芭樂約在去年12月中套袋「包粒」，農民採收要趕在清明節過後剪枝，但因風調雨順量中南部芭樂量增加，加上現在的芭樂口感、甜度稍差，盤商不愛收，產量多過於需求，產銷不平衡所致，才導致價格下滑。