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產期尾聲量多口感差 芭樂產地價跌到每斤3元

2019-04-02 12:49聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化溪州鄉為全台主要芭樂產區之一，今年天候風調雨順加上有農民看到去年底價格不錯，包粒留果量增加，今年與去年同期相比產量增加約2成，3月底開始產地價格滑落到1斤約3到5元，讓農民看了相當心痛，但當地林姓農民也指出，現在已是芭樂產期的尾聲，每年這時候價格相對低落。

溪州在地約有500公頃的芭樂種植面積，全年生產量平均每分地銷售量3000公斤，農會推廣部主任鄭岳宗指出，盛產季從8月到隔年2月，一年可收成3到4次，這幾年芭樂年度的價格平均下來還算穩定，農民算是小賺沒賠錢。

果農指出，往年農曆春節後價格都會下滑1台斤約8、9元，但今年到3月仍維持有10元以上價格，直到3月底下雨後價格才跌到3到5元，現在採收的芭樂約在去年12月中套袋「包粒」，農民採收要趕在清明節過後剪枝，但因風調雨順量中南部芭樂量增加，加上現在的芭樂口感、甜度稍差，盤商不愛收，產量多過於需求，產銷不平衡所致，才導致價格下滑。

彰化縣農業處長陳炳森指出，今年量確實多了1、2千噸，過年後發現量多時已請各農會宣導不要再「包粒」，現在成本價每斤約8元，但產地均價約6.6元，部分劣級坊間也有低到4元，將再舉辦促銷活動，讓農民安心，也啟動外銷目前陸續出貨櫃，目前至少已外銷85噸以上。

彰化縣芭樂盛產，縣府幫促銷。照片／彰化縣政府提供
彰化縣芭樂盛產，縣府幫促銷。照片／彰化縣政府提供
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