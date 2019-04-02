控制飲食、運動甩重無效 奇美醫多科團隊助減52公斤

2019-04-02 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



26歲的萬小姐因多囊性卵巢症候群問題，高中時體重逐漸增加至99公斤、無月經等代謝異常。她曾嘗試3年飲食控制、運動及其他減重效果都不佳，萬小姐看到電視媒體減重手術成功案例，因此前往奇美醫學中心一般及消化外科就診。

經林逸峯醫師診斷後，採用袖狀胃切除手術，體重由原本105公斤下降至53公斤，術後3年體重持續維持減重後體重53公斤，沒有復胖，月經也變得規律。

另有一名45歲的謝小姐體重原為77公斤，長期為肥胖及長期足底筋膜炎困擾，常常減重後一陣子體重又逐漸復胖，因此到奇美醫學中心營養諮詢門診就診。營養師劉珮芬評估後，轉介至代謝減重團隊門診，謝小姐才得知罹患高血糖和高血壓，醫療團隊和她討論後訂出飲食減重方針，3個月內體重下降8公斤、腰圍減少11公分、糖化血色素由6.6%下降至標準值5.7%。

林逸峯醫師表是，依據世界衛生組織統計，肥胖相較健康體重者發生糖尿病、血脂異常等代謝症候群達2至3倍以上風險，且十大死因中，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓性疾病、慢性腎臟病等8項也與肥胖有關，生活品質可能也會受到生理及心理的改變而受到影響。 而肥胖病人若能於半年內降低現有體重的5至10%，能改善心血管代謝疾病風險。