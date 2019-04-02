小朋友到底什麼時候該洗手？ 「醫師叔叔」解謎了

2019-04-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



每年4月起天氣轉熱，腸病毒也蠢蠢欲動，洗手是自我保護的最基本方法，但許多小朋友還不懂如何正確洗手，今早「麻谷劇團」即以活動有趣的洗手舞傳授絕招，義大大昌醫院也安排醫師教導正確的洗手時機，帶孩童共同打擊腸病毒。

4月4日兒童節將屆，高雄市衛生局與義大大昌醫院聯合舉辦「醫童洗手趣」活動，做為小朋友兒童節賀禮。現場安排「醫生叔叔」教大家正確洗手，也由劇團教洗手舞帶動唱，並設計闖關遊戲，讓小朋友在歡樂中認識牙齒保健、營養均衡等知識。

到底什麼時候該洗手？很多小朋友都還弄不清楚，義大大昌醫院兒科主任黃柏愷解開謎題，原來在吃東西前、上廁所後、打噴嚏及擤鼻涕後，和嬰幼兒玩耍之前、與看病前後等一定都要注意洗手手。

為加深小朋友印象，「麻谷劇團」則教小朋友超有趣的「洗手舞」，帶孩子們建立正確洗手習慣，共同打擊腸病毒。